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Фото: Восход мечты и золотой закат - небо дарит море позитива

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© AP Photo / Victoria Jones / PA
Женщина во время занятия йогой в Лондоне.
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/02/11/33667262.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210218/33668327/Foto-voskhod-mechty-i-zolotoy-zakat-nebo-darit-more-pozitiva.html

Говорят, чтобы ощущать себя счастливым, человеку нужно хотя бы раз в день смотреть на небо. И неважно, облачное оно или ясное.

Йога, медитация на свежем воздухе, да и просто созерцание закатного неба или восхода дневного светила - все это настраивает на спокойный лад и отвлекает от суеты. Начните день с простого: поздоровайтесь с солнцем. А вечером скажите ему: до свидания! Еще встретимся.

Несколько прекрасных мгновений из жизни человека, Земли и Солнца - в нашей фотоленте.

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