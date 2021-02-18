Фото: Восход мечты и золотой закат - небо дарит море позитива

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Говорят, чтобы ощущать себя счастливым, человеку нужно хотя бы раз в день смотреть на небо. И неважно, облачное оно или ясное.
Йога, медитация на свежем воздухе, да и просто созерцание закатного неба или восхода дневного светила - все это настраивает на спокойный лад и отвлекает от суеты. Начните день с простого: поздоровайтесь с солнцем. А вечером скажите ему: до свидания! Еще встретимся.
Несколько прекрасных мгновений из жизни человека, Земли и Солнца - в нашей фотоленте.
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