Фото: Уходит эпоха... памяти Андрея Мягкова

Восемнадцатого февраля не стало всенародно любимого великого артиста, театрального педагога и режиссера Андрея Васильевича Мягкова.

Андрей Мягков родился в Ленинграде в 1938 году и в детстве пережил блокаду.

Свое первое образование он получил в родном городе — окончил химико-технологический институт. Но судьба и редкое актерское дарование привели его в Школу-студию МХАТ.

Кур,с где учился Мягков, был необыкновенно силен, его однокашниками были Ирина Мирошниченко, Вера Алентова, Владимир Меньшов и Анастасия Вознесенская, которая впоследствии стала женой Мягкова.

После окончания учебы играл в "Современнике" и Московском художественном театре (МХТ) им. А. П. Чехова.

Большая популярность пришла к актеру после выхода фильма Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром" в 1975 году. Мягков запомнился зрителям и ролью Новосельцева в комедии Рязанова "Служебный роман" (1977).

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