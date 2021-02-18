Фото: Уходит эпоха... памяти Андрея Мягкова

Андрей Мягков родился в Ленинграде в 1938 году и в детстве пережил блокаду.
Свое первое образование он получил в родном городе — окончил химико-технологический институт. Но судьба и редкое актерское дарование привели его в Школу-студию МХАТ.
Кур,с где учился Мягков, был необыкновенно силен, его однокашниками были Ирина Мирошниченко, Вера Алентова, Владимир Меньшов и Анастасия Вознесенская, которая впоследствии стала женой Мягкова.
После окончания учебы играл в "Современнике" и Московском художественном театре (МХТ) им. А. П. Чехова.
Большая популярность пришла к актеру после выхода фильма Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром" в 1975 году. Мягков запомнился зрителям и ролью Новосельцева в комедии Рязанова "Служебный роман" (1977).
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