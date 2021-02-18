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Фото: Уходит эпоха... памяти Андрея Мягкова

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© Sputnik / Vladimir Vyatkin
Артист театра и кино Андрей Мягков.
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/02/12/33679926.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210218/33680610/foto-ukhodit-epokha-pamyati-andreya-myagkova.html

Восемнадцатого февраля не стало всенародно любимого великого артиста, театрального педагога и режиссера Андрея Васильевича Мягкова.

Андрей Мягков родился в Ленинграде в 1938 году и в детстве пережил блокаду.

Свое первое образование он получил в родном городе — окончил химико-технологический институт. Но судьба и редкое актерское дарование привели его в Школу-студию МХАТ.

Актер Андрей Мягков
© Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Умер актер Андрей Мягков

Кур,с где учился Мягков, был необыкновенно силен, его однокашниками были Ирина Мирошниченко, Вера Алентова, Владимир Меньшов и Анастасия Вознесенская, которая впоследствии стала женой Мягкова.

После окончания учебы играл в "Современнике" и Московском художественном театре (МХТ) им. А. П. Чехова. 

Большая популярность пришла к актеру после выхода фильма Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром" в 1975 году. Мягков запомнился зрителям и ролью Новосельцева в комедии Рязанова "Служебный роман" (1977).

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