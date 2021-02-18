Фото: Как взорвали казино Трампа в Атлантик-Сити

Шум, дым, а потом - пустота: 39-этажного здания казино и отеля экс-президента США в Атлантик-Сити больше нет.

Принадлежавшее бывшему президенту США Дональду Трампу здание Trump Plaza в штате Нью-Джерси пошло под снос. На это событие, как на шоу, пришли поглазеть многочисленные жители Атлантик-Сити.

Казино открылось в мае 1984 года и стало десятым в городе. Через 30 лет, в 2014 году, его закрыли, оставив тысячи людей без работы. Двумя годами позже права собственности на него перешли от Trump Entertainment Resorts к Icahn Enterprises.

В прошлом году мэр Атлантик-Сити Марти Смолл поставил перед своей администрацией задачу снести Trump Plaza, которое к тому моменту начало разрушаться.

Как все было - в нашей фотоленте.

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