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Фото: Она проснулась – Этна снова угрожает жителям Сицилии

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Извержение Этны началось 16 февраля примерно в 16.10 по местному времени.
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210218/33683619/foto-ona-prosnulas-etna-snova-ugrozhaet-zhitelyam-sicily.html

Извержение на юго-восточном склоне одного из самых неспокойных вулканов Европы началось в минувший вторник.

Нынешнее извержение сицилианского вулкана сопровождалось небольшими взрывами и выбросом вулканических пород и фрагментов раскаленного шлака довольно крупного размера.

Извержение вулкана Этна
© REUTERS / Antonio Parrinello
Этна проснулась: зафиксировано новое извержение

Эти куски породы обрушились сразу на несколько населенных пунктов, находящихся вблизи вулкана, в частности, на селения Николози, Педара, Маскалучия и Трекастаньи.

Не обошлось без фонтанов лавы и мощных выбросов вулканического пепла, который образовал огромное облако, поднявшееся над кратером примерно на километр. Отдельные раскаленные камни долетели даже до центра провинции Катания.  

Из-за извержения было на время закрыто воздушное пространство и приостановлена работа аэропорта Катании.

Этна – крупнейший действующий в Европе вулкан. В последние годы он примерно один раз в несколько месяцев просыпается, но при этом его активность не представляет опасности местному населению.

Огонь и мощь земли - в нашей фотоленте.

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