Фото: Она проснулась – Этна снова угрожает жителям Сицилии

Нынешнее извержение сицилианского вулкана сопровождалось небольшими взрывами и выбросом вулканических пород и фрагментов раскаленного шлака довольно крупного размера.
Эти куски породы обрушились сразу на несколько населенных пунктов, находящихся вблизи вулкана, в частности, на селения Николози, Педара, Маскалучия и Трекастаньи.
Не обошлось без фонтанов лавы и мощных выбросов вулканического пепла, который образовал огромное облако, поднявшееся над кратером примерно на километр. Отдельные раскаленные камни долетели даже до центра провинции Катания.
Из-за извержения было на время закрыто воздушное пространство и приостановлена работа аэропорта Катании.
Этна – крупнейший действующий в Европе вулкан. В последние годы он примерно один раз в несколько месяцев просыпается, но при этом его активность не представляет опасности местному населению.
Огонь и мощь земли - в нашей фотоленте.
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