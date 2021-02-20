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Фото: Удивительные виды Земли с борта МКС

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Заснеженная гора Фудзияма, снятая японским астронавтом Соити Ногути с МКС.
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/02/13/33701737.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210220/33702638/Foto-udivitelnyye-vidy-zemli-s-borta-mks.html

Космос открывается землянам все больше, вот и стало возможным собрать целую фотоленту замечательных и захватывающих видов нашей планеты с борта космической станции.

Грузовой корабль Прогресс, пристыкованный к МКС.
© Photo : Instagram / Roscosmos / Ivan Vagner
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Атолл с пляжами из белоснежного песка, лагунами бирюзовой воды и кокосовыми пальмами в составе Подветренных островов.  Песчаная буря, окрасившая небо Франции в бежевый цвет. Или африканское озеро Чад, где, как известно, "изысканный бродит жираф" - все это можно увидеть, не покидая кресла перед монитором! А спасибо нужно сказать тем, кто сейчас, прямо в эту минуту, бороздит космические просторы на Международной космической станции.

Удивительный и потрясающий взгляд из космоса - в нашей фотоленте.

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