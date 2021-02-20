Фото: Удивительные виды Земли с борта МКС

Удивительный и потрясающий взгляд из космоса - в нашей фотоленте.
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Космос открывается землянам все больше, вот и стало возможным собрать целую фотоленту замечательных и захватывающих видов нашей планеты с борта космической станции.
Удивительный и потрясающий взгляд из космоса - в нашей фотоленте.
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Даешь тепло: на этих мордочках ясно написано, что терпеть "эту вашу зиму" они больше не намерены. Просто устали - и все!
Шум, дым, а потом - пустота: 39-этажного здания казино и отеля экс-президента США в Атлантик-Сити больше нет.
Извержение на юго-восточном склоне одного из самых неспокойных вулканов Европы началось в минувший вторник.
Восемнадцатого февраля не стало всенародно любимого великого артиста, театрального педагога и режиссера Андрея Васильевича Мягкова.
Президент Молдовы поблагодарила Всемирную организацию здравоохранения за помощь в получении вакцины для нашей страны.
Муниципальные власти намерены взяться за модернизацию двух главных парков в центре столицы. Как ранее заявлял кишиневский градоначальник, капитальный ремонт этих двух зеленых зон начнется лишь когда наведут порядок в других скверах города.
Работники госпредприятия заявили, что если им не выплатят зарплату до 22 февраля, то они будут вынуждены перейти к акциям протеста.
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