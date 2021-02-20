Фото: Удивительные виды Земли с борта МКС

Космос открывается землянам все больше, вот и стало возможным собрать целую фотоленту замечательных и захватывающих видов нашей планеты с борта космической станции.

Атолл с пляжами из белоснежного песка, лагунами бирюзовой воды и кокосовыми пальмами в составе Подветренных островов. Песчаная буря, окрасившая небо Франции в бежевый цвет. Или африканское озеро Чад, где, как известно, "изысканный бродит жираф" - все это можно увидеть, не покидая кресла перед монитором! А спасибо нужно сказать тем, кто сейчас, прямо в эту минуту, бороздит космические просторы на Международной космической станции.

Удивительный и потрясающий взгляд из космоса - в нашей фотоленте.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova