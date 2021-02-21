Фото: клонированные животные – чудеса генетики и спасение вымирающих видов

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Ученым впервые удалось клонировать черноногого хорька, который уже более тридцати лет считается вымершим.
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Клонирование уникального хорька удалось произвести благодаря замороженным генам этого вымершего вида. В ходе эксперимента родились два клона, но выжил только один. Ученые нарекли малышку Элизабет Энн и надеются, что ее появление на свет позволит сохранить исчезающий вид.
Успех эксперимента подталкивает их к клонированию и других вымерших видов, таких, как монгольская дикая лошадь и странствующий голубь.
Тем не менее Элизабет Энн – не первый представитель животного мира, появившийся в результате клонирования. Какие еще животные родились благодаря достижениям ученых, смотрите в фотоленте
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