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Фото: клонированные животные – чудеса генетики и спасение вымирающих видов

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© REUTERS / USFWS National Black-footed Ferret Conservation Center
Первый клонированный черноногий хорек.
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/02/14/33711528.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210221/33712304/foto-klonirovannye-zhivotnye-chudesa-genetiki-i-spasenie-vymirayuschikh-vidov.html

Ученым впервые удалось клонировать черноногого хорька, который уже более тридцати лет считается вымершим.

Будет зима, говорили они. Будет весело, говорили они. Маленький мопс в комбинезоне на заснеженной лестнице.
© Depositphotos / Studio_diva.mail.ru
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Клонирование уникального хорька удалось произвести благодаря замороженным генам этого вымершего вида. В ходе эксперимента родились два клона, но выжил только один. Ученые нарекли малышку Элизабет Энн и надеются, что ее появление на свет позволит сохранить исчезающий вид.

Успех эксперимента подталкивает их к клонированию и других вымерших видов, таких, как монгольская дикая лошадь и странствующий голубь.

Тем не менее Элизабет Энн – не первый представитель животного мира, появившийся в результате клонирования. Какие еще животные родились благодаря достижениям ученых, смотрите в фотоленте

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