Фото: клонированные животные – чудеса генетики и спасение вымирающих видов

Ученым впервые удалось клонировать черноногого хорька, который уже более тридцати лет считается вымершим.

Клонирование уникального хорька удалось произвести благодаря замороженным генам этого вымершего вида. В ходе эксперимента родились два клона, но выжил только один. Ученые нарекли малышку Элизабет Энн и надеются, что ее появление на свет позволит сохранить исчезающий вид.

Успех эксперимента подталкивает их к клонированию и других вымерших видов, таких, как монгольская дикая лошадь и странствующий голубь.

Тем не менее Элизабет Энн – не первый представитель животного мира, появившийся в результате клонирования. Какие еще животные родились благодаря достижениям ученых, смотрите в фотоленте

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