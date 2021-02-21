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Фото: мобильная красота – победители конкурса Mobile Photography Awards

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Снимок ON INLE LAKE китайского фотографа Dan Liu, ставшего победителем конкурса 10th Mobile Photography Awards.
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/02/15/33717164.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210221/33718874.html

Фотографы, снимающие на смартфоны и планшеты, каждый год присылают свои лучшие работы на конкурс Mobile Photography Awards.

Сегодня каждый сам себе фотограф: смартфон под рукой, а в нем и фотокамера, поэтому остановить каждое прекрасное мгновенье можно в любую минуту.

Снимок из серии A Painful Necessity итальянского фотографа Gabriele Micalizzi, победивший в категории People среди профессионалов конкурса Tokyo International Foto Awards 2020.
© Photo : Gabriele Micalizzi / Sergio Ferreira Ruiz
Фото - Победители конкурса Tokyo International Foto Awards 2020
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Но не все использую камеру смартфона только как источник для бесконечных селфи, есть те, кто создает с ее помощью настоящие шедевры.

Для них и создан конкурс Mobile Photography Awards, куда любой желающий может прислать свои работы, единственное условие - они обязательно должны быть сняты на телефон или планшет. Конкурс проходит ежегодно, победителей определяют в 18 номинациях. Денежные премии на конкурсе небольшие, здесь главное – признание таланта мастера-фотографа.

Смотрите фотографии призеров Mobile Photography Awards 2020 в фотоленте Sputnik.

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