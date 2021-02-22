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Фото: вакцина-десерт – как немецкое кафе борется с коронавирусом

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© Sputnik / Ekaterina Solovyova
Сотрудник выкладывает на прилавок свежую кондитерскую продукцию.
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/02/15/33720711.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210222/33721318/foto-vaktsina-desert--kak-nemetskoe-kafe-boretsya-s-koronavirusom.html

Кафе Schuerener Backparadies в немецком Дортмунде готовит пирожные и торты в "коронавирусной тематике", а выручку от таких десертов направляет на борьбу с коронавирусом.

А начиналось все с... туалетной бумаги. Весной 2020 года, когда весь мир охватил не только коронавирус, но и паника, люди бросились скупать все самое необходимое в магазинах.

В Праге - кондитерская премьера, пирожное в форме коронавируса.
© REUTERS / David W Cerny
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Возникший тогда дефицит туалетной бумаги владелец кафе решил творчески обыграть. Так появились торты в виде рулонов бумаги, которые, к удивлению их создателя, стали пользоваться огромным успехом.

Но время идет, и борьба с коронавирусом не стоит на месте. Появление вакцин вдохновило кондитеров на новые шедевры. Теперь в дортмундском кафе готовят сладкую вакцину – торты в виде шприцев с надписью "Прощай, корона".

Смотрите в фотоленте Sputnik, как готовится сладкая вакцина.

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