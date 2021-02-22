Взять дом с собой: перемещение 139-летнего здания в Сан-Франциско

Мой викторианский особняк – моя крепость и моя ценность, я от него не откажусь, даже меняя адрес проживания.

Так решил Тим Браун, владелец 139-летнего викторианского дома в Сан-Франциско, штат Калифорния.

Сказано – сделано. И здание перевезли к новому месту расположения прямо по улицам города.

Большое зеленое строение погрузили на гигантский прицеп и с помощью грузовика переместили на шесть кварталов. Недостатка в желающих увидеть, как это происходило, не было.

Операция стала возможной после одобрения 15 городскими агентствами и оплаты 400 тысяч долларов. Для реализации плана были подпилены деревья на улицах, переставлены дорожные знаки и изменены парковочные места. Отмечается, что это первый за последние 50 лет переезд дома в Сан-Франциско, где ранее подобные истории не были редкостью.

Викторианский дом расположится рядом со зданием неработающего морга этого же времени, и весь комплекс будет отреставрирован. А вот на месте освободившегося участка планируется возведение восьмиэтажного здания на 48 квартир.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova