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Взять дом с собой: перемещение 139-летнего здания в Сан-Франциско

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© REUTERS / Brittany Hosea-Small
"Поехали!".
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Sputnik Молдова
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Мой викторианский особняк – моя крепость и моя ценность, я от него не откажусь, даже меняя адрес проживания.

Так решил Тим Браун, владелец 139-летнего викторианского дома в Сан-Франциско, штат Калифорния.

Сказано – сделано. И здание перевезли к новому месту расположения прямо по улицам города.

Большое зеленое строение погрузили на гигантский прицеп и с помощью грузовика переместили на шесть кварталов. Недостатка в желающих увидеть, как это происходило, не было.

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© Sputnik / Николай Костыркин
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Операция стала возможной после одобрения 15 городскими агентствами и оплаты 400 тысяч долларов. Для реализации плана были подпилены деревья на улицах, переставлены дорожные знаки и изменены парковочные места. Отмечается, что это первый за последние 50 лет переезд дома в Сан-Франциско, где ранее подобные истории не были редкостью.

Викторианский дом расположится рядом со зданием неработающего морга этого же времени, и весь комплекс будет отреставрирован. А вот на месте освободившегося участка планируется возведение восьмиэтажного здания на 48 квартир.

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