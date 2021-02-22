Фото: Ледяная радуга – красочное зрелище над Ниагарскими водопадами

В США пришла настоящая зима: в середине февраля даже в южных штатах были зафиксированы аномальные заморозки. Местами температура опускалась до –18 градусов по Цельсию.

И если для Техаса такая погода сродни настоящей катастрофе, на севере страны, на границе с Канадой, к морозу и холодам привыкли.

Частично замерз и Ниагарский водопад. Его струи превратились в ледяные глыбы, которые периодически с грохотом срываются вниз. Надо сказать, замерзает он так примерно один раз в несколько лет. Полностью поток воды останавливался лишь трижды за последние 170 лет: в 1848, 1912 и в 2014 годах.

Полюбоваться на уникальное природное зрелище приезжают тысячи туристов из США и Канады. Особенно их впечатлила огромная радуга в небе над ревущими потоками воды.

Полюбуйтесь и вы красочными пейзажами замерзшего водопада в фотоленте Sputnik.

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