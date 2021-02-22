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Фото: Ледяная радуга – красочное зрелище над Ниагарскими водопадами

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© REUTERS / Lindsay DeDario
Лед у водопада Хорсшу.
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/02/16/33732732.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210222/33733363/foto-ledyanaya-raduga-krasochnoe-zrelische-nad-niagarskimi-vodopadami.html

Мороз сделал свое дело – знаменитые Ниагарские водопады покрылись льдом. Полюбоваться ледяными пейзажами необычайной красоты сюда приезжают многочисленные туристы.

В США пришла настоящая зима: в середине февраля даже в южных штатах были зафиксированы аномальные заморозки. Местами температура опускалась до –18 градусов по Цельсию.

Мужчина на снегу после сильнейшей метели в Северной Дакоте, 1966 год.
© Photo : Public Domain / Collection of Dr. Herbert Kroehl, NGDC
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И если для Техаса такая погода сродни настоящей катастрофе, на севере страны, на границе с Канадой, к морозу и холодам привыкли.  

Частично замерз и Ниагарский водопад. Его струи превратились в ледяные глыбы, которые периодически с грохотом срываются вниз. Надо сказать, замерзает он так примерно один раз в несколько лет. Полностью поток воды останавливался лишь трижды за последние 170 лет: в 1848, 1912 и в 2014 годах.

Полюбоваться на уникальное природное зрелище приезжают тысячи туристов из США и Канады. Особенно их впечатлила огромная радуга в небе над ревущими потоками воды.

Полюбуйтесь и вы красочными пейзажами замерзшего водопада в фотоленте Sputnik.

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