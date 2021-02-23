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Фото: счастливый остров – на Занзибаре не хотят знать о коронавирусе

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© Sputnik / Mikhail Alaeddin
Рыбаки на лодке у острова Занзибар.
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/02/16/33734419.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210223/33735185.html

В разгар пандемии и повсеместных ограничений на Занзибаре решили не обращать внимания на угрозу заболевания и не закрывать границы.

В то время, как по всему миру одна за другой главные туристические "гиганты" закрывали свои курорты для туристов, чтобы не допустить распространения COVID-19, на Занзибаре решили, что такой роскоши себе позволить не могут. Ведь туризм - главная составляющая бюджета острова.

Практикующий нойд (шаман) и хранитель традиционных знаний народа саами Надя Фенина варит уху на празднике Мистический север.
© Sputnik / Ekaterina Chesnokova
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И, поскольку уровень инфицирования здесь довольно низок, Занзибар гостеприимно распахнул свои двери для всех желающих.

Поэтому по итогам 2020 года остров стал одним из главных туристических направлений. Многие приехавшие сюда на отдых просто потому, что "больше никуда не пускают" открыли для себя прекрасный уголок планеты с мягким климатом, красивыми пляжами и уникальной самобытной культурой. Похоже, отдых на Занзибаре теперь для многих станет доброй традицией.

Смотрите, что так впечатлило туристов на Занзибаре в фотоленте Sputnik.

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