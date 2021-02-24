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Фото: "КоШарики Шоу" – выставка самых редких и самых милых

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© Sputnik / Natalia Seliverstova
Кошка породы селкирк-рекс на выставке "КоШарики Шоу" в Москве.
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210224/33743195/foto-koshariki-shou-vystavka-samykh-redkikh-i-samykh-milykh.html

Посетители выставки могут легко найти себе питомца по душе, или просто полюбоваться пушистыми красавцами.

Каждая выставка "КоШарики Шоу", традиционно проходящая в Москве, становится праздником для любителей животных. Питомники со всей России привозят в российскую столицу представителей самых разных пород. Маленькие и большие, рыжие и серые, пушистые и гладкошерстные, озорные и спокойные кошки — здесь можно встретить любых представителей мира кошачьих.

ЯсноПонятно.
© Sputnik
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Самые лучшие и известные кошачьи питомники России представляют на суд зрителей своих воспитанников, а зрителям предоставлена возможность полюбоваться самыми большими и самыми маленькими кошками в мире, увидеть популярные и редкие породы.

Во время конкурса проходит и зрительское голосование, по итогам которого в конце выставки победители получат призы и награды. 

Смотрите в фотоленте Sputnik, какие породы представлены на выставке и оцените сами, кто из них достоин победы.

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