Фото: "КоШарики Шоу" – выставка самых редких и самых милых

Посетители выставки могут легко найти себе питомца по душе, или просто полюбоваться пушистыми красавцами.

Каждая выставка "КоШарики Шоу", традиционно проходящая в Москве, становится праздником для любителей животных. Питомники со всей России привозят в российскую столицу представителей самых разных пород. Маленькие и большие, рыжие и серые, пушистые и гладкошерстные, озорные и спокойные кошки — здесь можно встретить любых представителей мира кошачьих.

Самые лучшие и известные кошачьи питомники России представляют на суд зрителей своих воспитанников, а зрителям предоставлена возможность полюбоваться самыми большими и самыми маленькими кошками в мире, увидеть популярные и редкие породы.

Во время конкурса проходит и зрительское голосование, по итогам которого в конце выставки победители получат призы и награды.

Смотрите в фотоленте Sputnik, какие породы представлены на выставке и оцените сами, кто из них достоин победы.

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