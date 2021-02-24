Фото: "КоШарики Шоу" – выставка самых редких и самых милых

Каждая выставка "КоШарики Шоу", традиционно проходящая в Москве, становится праздником для любителей животных. Питомники со всей России привозят в российскую столицу представителей самых разных пород. Маленькие и большие, рыжие и серые, пушистые и гладкошерстные, озорные и спокойные кошки — здесь можно встретить любых представителей мира кошачьих.
Самые лучшие и известные кошачьи питомники России представляют на суд зрителей своих воспитанников, а зрителям предоставлена возможность полюбоваться самыми большими и самыми маленькими кошками в мире, увидеть популярные и редкие породы.
Во время конкурса проходит и зрительское голосование, по итогам которого в конце выставки победители получат призы и награды.
Смотрите в фотоленте Sputnik, какие породы представлены на выставке и оцените сами, кто из них достоин победы.
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