Фото: Весенний привет - необычные мэрцишоры в центре Кишинева

Мэрцишор в Молдове - это праздник, фестиваль и, конечно же, красно-белые рукотворные миниатюры. Их делают из разных материалов, но основу, как правило, составляют нитки. Можно мэрцишор связать в виде двух цветочков, человеческих фигурок, длинных кистей или помпонов. Можно проявить фантазию и... тогда в умелых руках мастера появится настоящий шедевр.

Красно-белые мэрцишоры не случайно. Почему? Ответ - в легенде. Не хотела Зима уходить в свое время. Но красавица Весна вышла на лесную поляну и увидела в зарослях терновника первый подснежник. Решив помочь цветку пробиться к солнцу, она разгневала Зиму. Та рассвирепела и напустила на Весну жуткую метель. Под холодным и пронизывающим ветром подснежник поник. Решив спасти малютку, Весна попыталась согреть его и укололась о терновник. Капля ее крови упала на снег, тот растаял и цветок ожил. Теперь ничто уже не могло задержать наступление теплых весенних дней.

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Алая кровь Весны на белом снегу - это и есть Мэрцишор. Праздник этот отмечают не только в Молдове, но и в Румынии и Болгарии (там он называется Мартеница), а также в Македонии.

Милые приметы грядущей весны - в нашей фотоленте.

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