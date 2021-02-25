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Фото: Подледный улов - рекорд Дэвида Венцла

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© REUTERS / David W Cerny
Он проплыл в трехградусной воде почти 81 метр.
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/02/18/33762545.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210225/33763035/Foto-Podlednyy-ulov-rekord-devida-ventsla.html

Чешский фридайвер поразил любителей спорта: он побил мировой рекорд плавания подо льдом, который ранее принадлежал пловцу из Дании.

Плавание подо льдом  - дисциплина со своими правилами, когда пловец должен oбойтись без шапочки. Подводное плавание проводится на задержке дыхания.

37-летний фридайвер и бывший учитель Давид Венцл решил побить ранее установленные рекорды. "Так называемый "ледяной человек", голландец Вим Хоф проплыл так шестьдесят метров и первым установил рекорд. Потом его догнал датский фридвайер Стиг Северинсен. Я собираюсь превзойти этого датчанина", - говорил спортсмен журналистам в начале февраля.

Что вышло из этой попытки - в нашей фотоленте.

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