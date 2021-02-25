Фото: Подледный улов - рекорд Дэвида Венцла

Чешский фридайвер поразил любителей спорта: он побил мировой рекорд плавания подо льдом, который ранее принадлежал пловцу из Дании.

Плавание подо льдом - дисциплина со своими правилами, когда пловец должен oбойтись без шапочки. Подводное плавание проводится на задержке дыхания.

37-летний фридайвер и бывший учитель Давид Венцл решил побить ранее установленные рекорды. "Так называемый "ледяной человек", голландец Вим Хоф проплыл так шестьдесят метров и первым установил рекорд. Потом его догнал датский фридвайер Стиг Северинсен. Я собираюсь превзойти этого датчанина", - говорил спортсмен журналистам в начале февраля.

Что вышло из этой попытки - в нашей фотоленте.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova