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Фото: Бурлящий Ереван - протесты против Пашиняна в Армении

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  • Протесты против Пашиняна в Армении 25.02.2021
  • Протесты против Пашиняна в Армении 25.02.2021
  • Протесты против Пашиняна в Армении 25.02.2021
  • Протесты против Пашиняна в Армении 25.02.2021
  • Протесты против Пашиняна в Армении 25.02.2021
  • Протесты против Пашиняна в Армении 25.02.2021
  • Протесты против Пашиняна в Армении 25.02.2021
  • Протесты против Пашиняна в Армении 25.02.2021
  • Протесты против Пашиняна в Армении 25.02.2021
  • Протесты против Пашиняна в Армении 25.02.2021
© Sputnik
Оппозиционные активисты у здания Национального собрания Армении в Еревaне.
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/02/19/33777679.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210225/33778100/Foto-burlyashchiy-yerevan-protesty-protiv-pashinyana-v-armenii.html

После заявления премьер-министра Никола Пашиняна, что причиной потери Карабаха стало плохое российское вооружение, Генеральный штаб Министерства обороны Армении поставил ультиматум премьер-министру с требованием немедленно уйти в отставку.

Накануне президент Армении по предложению Пашиняна уволил первого заместителя начальника Генштаба Тирана Хачатряна, который, как сообщали СМИ, высмеял слова премьер-министра о невзорвавшихся ракетах комплекса "Искандер".

Встреча и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента России Владимира Путина (27 декабря 2018). Москвa
© Sputnik / Сергей Гунеев
Ситуация в Армении: о чем говорили по телефону Путин и Пашинян
  

Отставки премьера оппозиция требует с ноября, после того как Пашинян подписал соглашение с Азербайджаном о прекращении огня в Нагорном Карабахе. В соответствии с этим документом Армения передала Азербайджану Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы, а вдоль линии соприкосновения и в Лачинском коридоре разместились российские миротворцы.

Что происходит в эти дни в Ереване -  в нашей фотоленте.

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