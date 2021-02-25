Фото: Бурлящий Ереван - протесты против Пашиняна в Армении

После заявления премьер-министра Никола Пашиняна, что причиной потери Карабаха стало плохое российское вооружение, Генеральный штаб Министерства обороны Армении поставил ультиматум премьер-министру с требованием немедленно уйти в отставку.

Накануне президент Армении по предложению Пашиняна уволил первого заместителя начальника Генштаба Тирана Хачатряна, который, как сообщали СМИ, высмеял слова премьер-министра о невзорвавшихся ракетах комплекса "Искандер".

Отставки премьера оппозиция требует с ноября, после того как Пашинян подписал соглашение с Азербайджаном о прекращении огня в Нагорном Карабахе. В соответствии с этим документом Армения передала Азербайджану Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы, а вдоль линии соприкосновения и в Лачинском коридоре разместились российские миротворцы.

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