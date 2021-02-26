Фото: ЧП библейского масштаба – Кения борется с нашествием саранчи

Бедствие, охватившее Кению, поражает своими масштабами. По оценкам специалистов около 360 миллиардов особей саранчи уничтожают все, что попадается на их пути.

Пустынная саранча может пролетать по 150 километров в день, потребляя в пищу ежедневно эквивалент своего собственного веса. Впечатляют также и стаи, которыми эти ненасытные маленькие существа путешествуют: рой этих насекомых может достигать 70 километров в ширину.

Чиновники ООН предупреждают, что эта катастрофа "библейских масштабов" может намного ухудшиться в ближайшие несколько месяцев. А если не будут приняты срочные меры, то миллионы людей рискуют остаться практически без еды.

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