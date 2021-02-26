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Фото: ЧП библейского масштаба – Кения борется с нашествием саранчи

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© REUTERS / Baz Ratner
Бедствие, охватившее Кению, поражает своими масштабами.
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/02/18/33763090.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210226/33763823/foto-chp-bibleyskogo-masshtaba-keniya-boretsya-s-nashestviem-saranchi.html

Кения переживает настоящее стихийное бедствие: на страну обрушились орды пустынной саранчи, уничтожающей посевы.

Бедствие, охватившее Кению, поражает своими масштабами. По оценкам специалистов около 360 миллиардов особей саранчи уничтожают все, что попадается на их пути.

Извержение вулкана Этна в Италии.
© CC BY-SA 2.0 / Kosta korçari
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Пустынная саранча может пролетать по 150 километров в день, потребляя в пищу ежедневно эквивалент своего собственного веса. Впечатляют также и стаи, которыми эти ненасытные маленькие существа путешествуют: рой этих насекомых может достигать 70 километров в ширину. 

Чиновники ООН предупреждают, что эта катастрофа "библейских масштабов" может намного ухудшиться в ближайшие несколько месяцев. А если не будут приняты срочные меры, то миллионы людей рискуют остаться практически без еды.

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