Фото: Розовые фото "огненного" Марса прямо из космоса

Возможность полюбоваться цветными снимками с поверхности "красной планеты" землянам предоставил марсоход Perseverance, который высадился на ней 18 февраля.

Первое цветное изображение было сделано одной из нижних камер предупреждения столкновений сразу после посадки марсохода. А 22 февраля Perseverance прислал на Землю удивительные розовые кадры поверхности Марса, зафиксированные с помощью его камеры Rover Down-Look. Это очень мощная оптическая система, позволяющая отправлять на Землю фотографии и панорамы, вести "визуально красивые" передачи высокого качества.

Любуемся марсианской жизнью в розовом цвете.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova