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Фото: Розовые фото "огненного" Марса прямо из космоса

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  • Марсианская панорама с камер аппарата NASA's Perseverance Mars Rover
  • Это первое цветное изображение, сделанное марсоходом
  • Фото Марса
  • Поверхность Марса
  • Марсоход NASA's Perseverance Mars Rover с инструментом PIXL
  • Фото Марса
  • Фото колеса Perseverance и поверхности рядом с ровером
  • Поверхность Марса
  • Марсианский пейзаж, снятый марсоходом Perseverance
  • Поверхность Марса
  • Поверхность Марса
© REUTERS / NASA / JPL-Caltech
Марсианская панорама с камер аппарата Perseverance, который высадился на планете 18 февраля в районе кратера Езеро (Jezero).
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/02/19/33780270.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210226/33780989/Foto-rozovyye-foto-ognennogo-marsa-pryamo-iz-kosmosa.html

Возможность полюбоваться цветными снимками с поверхности "красной планеты" землянам предоставил марсоход Perseverance, который высадился на ней 18 февраля.

Первое цветное изображение было сделано одной из нижних камер предупреждения столкновений сразу после посадки марсохода. А 22 февраля Perseverance прислал на Землю удивительные розовые кадры поверхности Марса, зафиксированные с помощью его камеры Rover Down-Look. Это очень мощная оптическая система, позволяющая отправлять на Землю фотографии и панорамы, вести "визуально красивые" передачи высокого качества.

Любуемся марсианской жизнью в розовом цвете.

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