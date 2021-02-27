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Жизнь в карантине: принудительная изоляция в Великобритании

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© REUTERS / Henry Nicholls
Женщина с табличкой в окне отеля Radisson Blu в аэропорту Хитроу.
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/02/1a/33787870.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210227/33788785/photo-great-britain-quarantine-hotel.html

Смотрите в фотоленте Sputnik, как живут в карантинных отелях в Великобритании, которые, согласно введенным требованиям, должны находиться на самоизоляции.

С 15 января Британия ужесточила правила въезда в страну, составив список из 33 государств, приезжающие из которых пассажиры помещаются в принудительный 11-дневный карантин в расположенных в аэропортах гостиницах. Оплачивать проживание и обязательное тестирование им приходится за свой счет – 11 дней в "карантинной гостинице" с питанием обходятся постояльцу примерно в 1750 фунтов стерлингов.

Снятие ограничительных мер, введенных в Великобритании из-за новой волны пандемии коронавируса, начнется 8 марта с открытия школ. Требование не выходить из дома без особой надобности сохранится до 29 марта, а все ограничения должны быть поэтапно сняты к 21 июня. Об этом заявил премьер-министр Борис Джонсон.

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