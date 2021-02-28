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Проклятие автомобилиста: "черные дыры" на дорогах Кишинева

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  • Кишиневские ямы на дорогах
  • Кишиневские ямы на дорогах
  • Кишиневские ямы на дорогах
  • Кишиневские ямы на дорогах
  • Кишиневские ямы на дорогах
  • Кишиневские ямы на дорогах
  • Кишиневские ямы на дорогах
  • Кишиневские ямы на дорогах
  • Кишиневские ямы на дорогах
  • Кишиневские ямы на дорогах
  • Кишиневские ямы на дорогах
© Sputnik / Mihai Caraus
Улица Данубиус в секторе Ботаника.
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/02/18/33764717.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210228/33764966/proklyatie-avtomobilista-chernye-dyry-na-dorogakh-kishineva.html

Улицы Кишинева из года в год вроде и ремонтируют, но некоторые участки по-прежнему выглядят неприглядно. А часть из них и вовсе небезопасна для движения автомобилистов.

Эта зима не была дождливой, с перепадами от морозов к оттепели, а как известно, это одни из факторов, приводящих к разрушению асфальта.

Дорожное нпокрытие.
© Sputnik / Владимир Песня
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Тем не менее дороги молдавской столицы к концу февраля покрыты выбоинами, создающими проблемы автомобилистам.

Фотокорреспондент Sputnik Молдова запечатлел самые разбитые дороги города.

Проезжая часть на некоторых улицах сильно повреждена и может быть опасной для автолюбителей. Смотрите в фотоленте Sputnik Молдова, какие городские артерии следует объезжать.

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