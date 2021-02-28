Лучшие фото февраля 2021 – в объективе Sputnik

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Смотрите в фотоленте Sputnik лучшие снимки, сделанные в последний зимний месяц 2021 года – здесь есть все.
Февраль был богат на события в разных сферах, несмотря на то, что во многих странах все еще не сняты ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса.
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REUTERS / Lindsay DeDario
Тем не менее культурные мероприятия, хоть и с соблюдением эпидемиологических мер, все же проводились. Спортивные состязания тоже проходили.
Также в разных странах зарегистрированы протесты.
Все главные события последнего месяца зимы – в нашей фотоленте.
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