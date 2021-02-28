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Лучшие фото февраля 2021 – в объективе Sputnik

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© Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Певица Дэя выступает на первом музыкальном международном фестивале "ЖАРА KIDS FEST" в Vegas City Hall в Москве.
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/02/1c/33805009.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210228/33807049/photo-of-the-month-february.html

Смотрите в фотоленте Sputnik лучшие снимки, сделанные в последний зимний месяц 2021 года – здесь есть все.

Февраль был богат на события в разных сферах, несмотря на то, что во многих странах все еще не сняты ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса.

© REUTERS / Lindsay DeDario
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Тем не менее культурные мероприятия, хоть и с соблюдением эпидемиологических мер, все же проводились. Спортивные состязания тоже проходили.

Также в разных странах зарегистрированы протесты.

Все главные события последнего месяца зимы – в нашей фотоленте.

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