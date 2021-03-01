"Спутник V" и другие: представлены уникальные алмазы

Компания "Алроса" приняла решение о присвоении факту добычи крупного ювелирного алмаза имени "Спутник V" в честь первой в мире зарегистрированной вакцины на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека". Смотрите фотоленту Sputnik.

В честь юбилейного, 100-го аукциона алмазов специальных размеров, компания выставляет на торги один из крупнейших кристаллов ювелирного качества. Его вес составляет 242,31 карата. Это один из крупнейших кристаллов, добытых группой с 2000 года.

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