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"Спутник V" и другие: представлены уникальные алмазы

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© REUTERS / Tatyana Makeyeva
Алмаз, которому присвоено имя в честь вакцины "Спутник V".
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/02/1c/33807361.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210301/33807860/photo-unikalinyj-almaz-sputnik-v.html

Компания "Алроса" приняла решение о присвоении факту добычи крупного ювелирного алмаза имени "Спутник V" в честь первой в мире зарегистрированной вакцины на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека". Смотрите фотоленту Sputnik.

В честь юбилейного, 100-го аукциона алмазов специальных размеров, компания выставляет на торги один из крупнейших кристаллов ювелирного качества. Его вес составляет 242,31 карата. Это один из крупнейших кристаллов, добытых группой с 2000 года.

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