20:05 01 Марта 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.11
  • USD17.44
  • RUB0.23
  • RON4.33
  • UAH0.62
Поиск
Фото

Коронавирус диктует: необычный балет в пузырях

Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус в марте 2021 (10)
19 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© REUTERS / Ralph Orlowski
Так близко, и так далеко.
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/03/01/33822245.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210301/33822825/covid-ballet-stuttgart-photo.html

Новые времена – новые творческие решения, в том числе в таком традиционном сценическом искусстве, как балет.

Social Distance Stacks – так называется шоу, которое художник Флориан Менерт воплотил вместе с артистами Stuttgart Ballet.

Рецепт выживания от Андрея Тарусова.
© Photo : Andrew Tarusov
Фото - "Оставайтесь дома". Инструкция по защите от коронавируса в стиле пин-ап
9

Понятие, от которого оттолкнулись авторы, отраженное в названии и весьма понятное, потребовало новых пластических и технических решений. Все эти трудности труппа преодолела и создало впечатляющее действие, необычное и философское.

Человек и его микрокосм, уют и уязвимость этого "личного пространства" – над этими вопросами призывает задуматься постановка.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус в марте 2021 (10)

По теме

Маски или шоу? Как превратить досадную необходимость в способ самовыражения
Творческие люди Молдовы – нелетальные жертвы коронавируса


Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik


Columnists
Мультимедиа
Пожар в Кишиневе рядом с заводом Топаз
Фото: серьезный пожар в Кишиневе – четыре расчета тушат возгорание
Крупный пожар в Кишиневе: четыре расчета боролись с огнем рядом с заводом «Топаз»
Крупный пожар в Кишиневе: четыре расчета боролись с огнем у завода "Топаз"
Мэрцишор-2021
Мэрцишор-2021: красивые легенды и традиции


 
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться