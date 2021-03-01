Коронавирус диктует: необычный балет в пузырях

Social Distance Stacks – так называется шоу, которое художник Флориан Менерт воплотил вместе с артистами Stuttgart Ballet.
Понятие, от которого оттолкнулись авторы, отраженное в названии и весьма понятное, потребовало новых пластических и технических решений. Все эти трудности труппа преодолела и создало впечатляющее действие, необычное и философское.
Человек и его микрокосм, уют и уязвимость этого "личного пространства" – над этими вопросами призывает задуматься постановка.
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