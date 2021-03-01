Фото: серьезный пожар в Кишиневе – четыре расчета тушат возгорание

Смотрите в фотоленте Sputnik, как пожарные работают над ликвидацией возгорания на улице Букурией в молдавской столице.

Пожар вспыхнул в понедельник вечером недалеко от здания завода "Топаз". Пресс-секретарь Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы Лилиана Пушкашу заявила корреспонденту Sputnik, что на место происшествия направили четыре пожарных расчета.

Как сообщил корреспондент Sputnik с места событий, пострадавших в результате инцидента нет.

В короткие сроки очаг возгорания был локализован. Специалисты работают над устранением последствий ЧП.

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