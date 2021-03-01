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Фото: серьезный пожар в Кишиневе – четыре расчета тушат возгорание

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  • Пожар в Кишиневе рядом с заводом Топаз
  • Пожар в Кишиневе рядом с заводом Топаз
  • Пожар в Кишиневе рядом с заводом Топаз
  • Пожар в Кишиневе рядом с заводом Топаз
  • Пожар в Кишиневе рядом с заводом Топаз
  • Пожар в Кишиневе рядом с заводом Топаз
  • Пожар в Кишиневе рядом с заводом Топаз
  • Пожар в Кишиневе рядом с заводом Топаз
  • Пожар в Кишиневе рядом с заводом Топаз
  • Пожар в Кишиневе рядом с заводом Топаз
© Sputnik / Osmatesco
Пожар вспыхнул в понедельник в Кишиневе рядом с заводом "Топаз".
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/03/01/33823428.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210301/33824076/foto-sereznyy-pozhar-v-kishineve-chetyre-rascheta-tushat-vozgoranie.html

Смотрите в фотоленте Sputnik, как пожарные работают над ликвидацией возгорания на улице Букурией в молдавской столице.

Пожар вспыхнул в понедельник вечером недалеко от здания завода "Топаз". Пресс-секретарь Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы Лилиана Пушкашу заявила корреспонденту Sputnik, что на место происшествия направили четыре пожарных расчета.

Как сообщил корреспондент Sputnik с места событий, пострадавших в результате инцидента нет.

В короткие сроки очаг возгорания был локализован. Специалисты работают над устранением последствий ЧП.

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