Знаменитые каналы Венеции показали дно

Новое стихийное бедствие постигло "город на воде" через два месяца после того, как его основательно затопило.

Вина сменяющих друг друга природных катаклизмов – пиковые значения приливов и отливов Адриатики. Поскольку Венеция расположена ровно на нулевой отметке обычного показателя уровня моря, любые колебания, особенно значительные, она воспринимает чувствительно.

На сей раз в городе обмелели некоторые водные "артерии", в том числе и туристические: из-за рекордных отливов уровень воды снизился на 48 сантиметров.

Теперь многие гондолы и лодки стоят на суше. Катера и вапоретто курсируют по Гранд-каналу, но и он заметно обмелел.

Еще два месяца назад "Королева Адриатики" страдала от приливов. Площадь Сан-Марко была затоплена, магазинам и другим предприятиям был нанесен имущественный ущерб, хотя и не такой сильный, как в ноябре 2019 года.

Тогда уровень воды поднялся до 187 сантиметров.

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