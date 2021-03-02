Знаменитые каналы Венеции показали дно

Вина сменяющих друг друга природных катаклизмов – пиковые значения приливов и отливов Адриатики. Поскольку Венеция расположена ровно на нулевой отметке обычного показателя уровня моря, любые колебания, особенно значительные, она воспринимает чувствительно.
На сей раз в городе обмелели некоторые водные "артерии", в том числе и туристические: из-за рекордных отливов уровень воды снизился на 48 сантиметров.
Еще два месяца назад "Королева Адриатики" страдала от приливов. Площадь Сан-Марко была затоплена, магазинам и другим предприятиям был нанесен имущественный ущерб, хотя и не такой сильный, как в ноябре 2019 года.
Тогда уровень воды поднялся до 187 сантиметров.
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