08:21 02 Марта 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.04
  • USD17.47
  • RUB0.24
  • RON4.32
  • UAH0.62
Поиск
Фото

Знаменитые каналы Венеции показали дно

Получить короткую ссылку
129 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© REUTERS / Manuel Silvestri
Весла сохнут, гондолы зачехлены.
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/03/01/33819074.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210302/33819451.html

Новое стихийное бедствие постигло "город на воде" через два месяца после того, как его основательно затопило.

Вина сменяющих друг друга природных катаклизмов – пиковые значения приливов и отливов Адриатики. Поскольку Венеция расположена ровно на нулевой отметке обычного показателя уровня моря, любые колебания, особенно значительные, она воспринимает чувствительно.

На сей раз в городе обмелели некоторые водные "артерии", в том числе и туристические: из-за рекордных отливов уровень воды снизился на 48 сантиметров.

Затопленная площадь Сан-Марко в Венеции
© REUTERS / Manuel Silvestri
Венеция во власти стихии: апокалиптическое наводнение на фото и видео
Теперь многие гондолы и лодки стоят на суше. Катера и вапоретто курсируют по Гранд-каналу, но и он заметно обмелел.

Еще два месяца назад "Королева Адриатики" страдала от приливов. Площадь Сан-Марко была затоплена, магазинам и другим предприятиям был нанесен имущественный ущерб, хотя и не такой сильный, как в ноябре 2019 года.

Тогда уровень воды поднялся до 187 сантиметров.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Фото - Карнавал пал жертвой COVID-19: Венеция не ждет гостей


Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik


Columnists
Мультимедиа
Пожар в Кишиневе рядом с заводом Топаз
Фото: серьезный пожар в Кишиневе – четыре расчета тушат возгорание
COVID-19 отступает: в странах СНГ снижается количество заражений.
COVID-19 отступает: в странах СНГ снижается количество заражений
Мэрцишор-2021
Мэрцишор-2021: красивые легенды и традиции


 
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться