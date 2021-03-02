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Фото: лучшие в Европе – названы победители European Car of the Year 2021 года

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© REUTERS / Salvatore Di Nolfi / Pool
Победитель конкурса European Car of the Year 2021 Toyota Yaris, набравший по итогам голосования жюри 266 баллов на церемонии награждения в Женеве.
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Sputnik Молдова
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Первоначально победителя конкурса планировалось объявить во время Женевского автосалона, но, поскольку мотошоу было отменено из-за пандемии COVID-19, мероприятие пришлось провести онлайн.

Триумфатором конкурса стал Toyota Yaris – компактный хэтчбек нового поколения.

Первоначально победителя конкурса планировалось объявить во время Женевского автосалона, но, поскольку автошоу было отменено из-за пандемии COVID-19, мероприятие пришлось провести онлайн. Всего в лонг-листе было 29 моделей, но до финала добрались только шесть.

Автомобиль Jeep Cherokee
© CC BY-SA 2.0 / Joseph Brent / (cropped image)
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Победителя конкурса определяло жюри из 59 автомобильных журналистов, представляющих 22 европейских издания. В итоге Toyota Yaris получил самую высокую оценку за "внешность, качество, безопасность и комфорт", а также за свои характеристики и управляемость.

Кроме того автомобиль стал и самой продаваемой моделью в Европе в январе 2021 года. По данным портала JATO Dynamics, хэтчбек Toyota Yaris разошелся тиражом в 18 094 экземпляра, оставив позади ближайших конкурентов – Peugeot 208 (17 310) и Dacia Sandero (15 227).

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