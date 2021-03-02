Фото процесса вакцинации от COVID-19 в Молдове: самые яркие снимки дня

Смотрите в фотоленте Spuntik Молдова, как прошел в республике первый день вакцинации от коронавируса.

В Молдове 2 марта официально началась кампания по вакцинации населения от коронавируса. Первым человеком, которому сделали прививку от COVID-19 в стране, стал сотрудник Республиканской клинической больницы, заведующий отделением интенсивной терапии Александр Ботизату.

Процесс вакцинации будет проходить в несколько этапов. Сначала прививку сделают тем, кто работает непосредственно в отделениях реанимации, анестезии и интенсивной терапии, а также персоналу отделений профиля COVID-19 в больницах. Впоследствии привит будет весь медперсонал больничных учреждений. Об этом ранее заявляли в Минздраве.

На втором этапе прививки сделают лицам старше 60 лет, людям, страдающим хроническими заболеваниями, а также сотрудникам структур по поддержанию и обеспечению общественного порядка, обороны и безопасности государства, работникам пенитенциарной системы. А на третьем этапе вакцинируют всех остальных граждан.

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