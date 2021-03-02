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Фото процесса вакцинации от COVID-19 в Молдове: самые яркие снимки дня

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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (25)
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  • В Молдове приступили к вакцинации от COVID-19
  • На первом этапе прививки от коронавируса делают медицинским работникам
  • Первыми прививки от коронавируса сделали нескольким десяткам сотрудников отделений интенсивной терапии и лечения пациентов с COVID-19 Республиканской клинической больницы и Института скорой помощи. Всего в первый день Национальной программы иммунизации вакцинировали 751 человека
  • Медработники отмечают, что вакцина от COVID-19 – это спасательный круг во время пандемии. По оценкам специалистов, необходимо вакцинировать минимум 60-70% населения для того, чтобы прервать цикл передачи вируса от одного человека к другому
  • В настоящий момент Молдова получила 21 600 доз вакцины от COVID-19 производства AstraZeneca. Препарат передала республике Румыния
  • Процесс вакцинации AstraZeneca проходит в два этапа, то есть с введением двух доз
  • Данные о числе вакцинированных будут ежедневно публиковаться в электронном реестре
  • По данным эпидемиолога Национального агентства общественного здоровья Алексея Чебана, в первый день вакцинации ни одного случая побочной реакции после прививки зарегистрировано не было
  • Чиновники в сфере здравоохранения отмечают, если случаи побочных реакций появятся, то их будут тщательно расследовать члены специальной комиссии
© Sputnik / Mihai Caraus
В Молдове приступили к вакцинации от COVID-19.
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210302/33836668/photo-protsessa-vaktsinatsii-covid19-moldova-samye-yarkie-snimki-dnya.html

Смотрите в фотоленте Spuntik Молдова, как прошел в республике первый день вакцинации от коронавируса.

В Молдове 2 марта официально началась кампания по вакцинации населения от коронавируса. Первым человеком, которому сделали прививку от COVID-19 в стране, стал сотрудник Республиканской клинической больницы, заведующий отделением интенсивной терапии Александр Ботизату.

В Молдове началась вакцинация от COVID-19
© Sputnik / Evghenii Panasenco / Privesc Eu / @maiasandumd
В Молдове началась вакцинация от COVID-19 – что надо знать о прививках

Процесс вакцинации будет проходить в несколько этапов. Сначала прививку сделают тем, кто работает непосредственно в отделениях реанимации, анестезии и интенсивной терапии, а также персоналу отделений профиля COVID-19 в больницах. Впоследствии привит будет весь медперсонал больничных учреждений. Об этом ранее заявляли в Минздраве.

На втором этапе прививки сделают лицам старше 60 лет, людям, страдающим хроническими заболеваниями, а также сотрудникам структур по поддержанию и обеспечению общественного порядка, обороны и безопасности государства, работникам пенитенциарной системы. А на третьем этапе вакцинируют всех остальных граждан.

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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (25)

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