08:17 03 Марта 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.08
  • USD17.52
  • RUB0.24
  • RON4.32
  • UAH0.63
Поиск
Фото

Номер с видом на Землю: как будет выглядеть первый космический отель – фото

Получить короткую ссылку
43 0 0
Новости
Все новости
Все новости
Вид на родную планету из "космических апартаментов".
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/03/02/33832843.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210303/33833458/nomer-s-vidom-n-zemliu-kosmiceskii-hotel-voyager-station-photo.html

Космический "бублик" под названием Voyager Station, по замыслу создателей, будет парить на низкой околоземной орбите.

На все про все – два года. Orbital Assembly Corporation планирует начать работы в 2025 году, а завершить их к 2027-му.

Суперлуние
© AFP 2020 / Daniel Hayduk
Это не шутки! Первые молдавские туристы смогут облететь Луну в 2021 году

Форма круга выбрана неслучайно, для создания искусственной гравитации конструкция будет пребывать в постоянном вращении.

Станция сможет принять одновременно около 400 гостей.

Набор услуг – как на океаническом круизном лайнере: комфортабельные каюты, рестораны, кинотеатр, тренажерные залы, SPA-центр и все остальное в полном комплекте и с бонусной добавкой.

Наценки "за высотность" и "неповторимые виды", следует понимать, подразумеваются.

Пока неясно, во что обойдется весь проект и вследствие этого сколько будет стоить сама "путевка в космос". Бизнес-план предусматривает, что часть "посадочных мест" приобретут частные компании.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Пока вы спали: горячий День независимости, космические туристы, ковид в обители
Миллиардер из Японии может отправиться на Луну при помощи системы SpaceX


Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik


Columnists
Мультимедиа
В Молдове стартовала вакцинация врачей от коронавируса
Фото процесса вакцинации от COVID-19 в Молдове: самые яркие снимки дня
Уличные манифестации в Ереване
"За" и "против" Пашиняна: вид с дрона на манифестации в Ереване
Мэрцишор-2021
Мэрцишор-2021: красивые легенды и традиции


 
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться