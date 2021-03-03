Номер с видом на Землю: как будет выглядеть первый космический отель – фото

На все про все – два года. Orbital Assembly Corporation планирует начать работы в 2025 году, а завершить их к 2027-му.
Форма круга выбрана неслучайно, для создания искусственной гравитации конструкция будет пребывать в постоянном вращении.
Станция сможет принять одновременно около 400 гостей.
Набор услуг – как на океаническом круизном лайнере: комфортабельные каюты, рестораны, кинотеатр, тренажерные залы, SPA-центр и все остальное в полном комплекте и с бонусной добавкой.
Наценки "за высотность" и "неповторимые виды", следует понимать, подразумеваются.
Пока неясно, во что обойдется весь проект и вследствие этого сколько будет стоить сама "путевка в космос". Бизнес-план предусматривает, что часть "посадочных мест" приобретут частные компании.
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