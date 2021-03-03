Коллекция Кишиневского зоопарка пополнилась новыми питомцами

Жителям и гостя столицы предстоит знакомство с 31 представителем животного мира. Новоселы представляют девять разных видов — это лемуры, каракалы, сервалы, куницы, горные козлы, волки и обезьяны.

Эти животные впервые прибыли в Республику Молдова. Они доставлены из Новосибирска и Хабаровска. Закупка новых зверей стала возможной благодаря членству Кишиневского зоопарка в Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков.

Международное сотрудничество зоологов позволяет нашей стране обмениваться животными с другими государствами или покупать их по доступной цене.

В настоящее время администрация работает над обустройством вольеров, чтобы показать новых питомцев посетителям. А пока выгулы не готовы, животные содержатся в закрытых помещениях, чтобы они не страдали от холодной погоды.

Новые вольеры построены таким образом, что позволяют гостям зоопарка наблюдать животных в течение всего года, вне зависимости от сезона.

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