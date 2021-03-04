08:51 04 Марта 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.19
  • USD17.57
  • RUB0.24
  • RON4.35
  • UAH0.63
Поиск
LIVE:
Фото

Фото: В Сан-Ремо наступила 71-я музыкальная весна

Получить короткую ссылку
26 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© REUTERS / Alessandro Garofalo
Вид на кинотеатр Ariston в Сан-Ремо.
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/03/03/33846303.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210304/33846913/photo-san-remo-71-a-muzykalnaia-vesna.html

Вопреки пандемии и всем сопутствующим ей, знаменитый фестиваль итальянской песни начался, пусть и в формате онлайн.

Первые аккорды Сан-Ремо – 2021 уже прозвучали 2 марта, фанфары в честь победителей раздадутся в субботу.

Впервые в своей истории музыкальный фестиваль в Сан-Ремо в 2021 году пройдет без живой публики из-за пандемии COVID-19.

Фестиваль Мэрцишор
© Sputnik / Miroslav Rotari
Такого за 55 лет не было: как прошло открытие фестиваля "Мэрцишор" в Молдове

В остальном все знакомо и привычно: Театр Аристон, шоумены Амадеус (который был ведущим в прошлом году) и Фиорелло (после появления в качестве постоянного гостя в предыдущем выпуске).

В каждый концертный вечер компанию им составит одна из итальянских теледив: Матильда Де Ангелис, Элоди, Виттория Черетти, Барбара Паломбелли, Беатрис Венези, Серена Росси и Симона Вентура. Американская супермодель Наоми Кэмпбелл не смогла пополнить этот список, ее приезду помешали введенных в США противоэпидемические ограничения.

Лауреаты Festival della Canzone Italiana di Sanremo 2021(таково "исконное" название конкурса) будут определены, исходя из мнения конкурсного жюри и результатов голосования телезрителей.

Но до тех пор любителей итальянской музыки ждут еще три увлекательных вечерних зрелища.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Видео: Наталья Гордиенко представит песню, с которой поедет на Евровидение


Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik


Columnists
Мультимедиа
Кишиневский зоопарк постоянно пополняет свою коллекцию.
Коллекция Кишиневского зоопарка пополнилась новыми питомцами
Лукашенко попросил у Путина дополнительные истребители. Зачем ему Су-30СМ?
Лукашенко попросил у Путина дополнительные истребители. Зачем ему Су-30СМ?
Мэрцишор-2021
Мэрцишор-2021: красивые легенды и традиции


 
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться