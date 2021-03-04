Фото: В Сан-Ремо наступила 71-я музыкальная весна

Вопреки пандемии и всем сопутствующим ей, знаменитый фестиваль итальянской песни начался, пусть и в формате онлайн.

Первые аккорды Сан-Ремо – 2021 уже прозвучали 2 марта, фанфары в честь победителей раздадутся в субботу.

Впервые в своей истории музыкальный фестиваль в Сан-Ремо в 2021 году пройдет без живой публики из-за пандемии COVID-19.

В остальном все знакомо и привычно: Театр Аристон, шоумены Амадеус (который был ведущим в прошлом году) и Фиорелло (после появления в качестве постоянного гостя в предыдущем выпуске).

В каждый концертный вечер компанию им составит одна из итальянских теледив: Матильда Де Ангелис, Элоди, Виттория Черетти, Барбара Паломбелли, Беатрис Венези, Серена Росси и Симона Вентура. Американская супермодель Наоми Кэмпбелл не смогла пополнить этот список, ее приезду помешали введенных в США противоэпидемические ограничения.

Лауреаты Festival della Canzone Italiana di Sanremo 2021(таково "исконное" название конкурса) будут определены, исходя из мнения конкурсного жюри и результатов голосования телезрителей.

Но до тех пор любителей итальянской музыки ждут еще три увлекательных вечерних зрелища.

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