Фото: страх и разрушения – последствия землетрясения в Греции

Мощные подземные толчки магнитудой 5,9 потрясли центральную часть Греции в четверг, они ощущались также в соседних Албании, Северной Македонии и Черногории.

Эпицентр находился в районе Фессалии в центральной части страны. После мощного удара в 5,9 баллов, потрясшего страну в 12.16 по местному времени, были зафиксированы еще более 20 афтершоков.

В результате землетрясения было частично разрушено множество зданий, в основном старой постройки. Многие люди, чьи жилища не пострадали, провели ночь на улице, опасаясь повторных толчков.

Из-за угрозы обрушения в регионе бедствия были закрыты несколько мостов.

Сообщений о жертвах, к счастью, не поступало.

В одном из домов города Эласон пожилой мужчина оказался заблокированным из-за обвала стены. Его удалось оперативно спасти, разобрав завалы.

Власти Греции направили в пострадавший регион правительственную комиссию для изучения ситуации на месте и оценки ущерба.

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