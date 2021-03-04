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Фото: страх и разрушения – последствия землетрясения в Греции

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© REUTERS / Thanos Floulis
Разрушенный дом вследствие землетрясения в Греции.
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/03/04/33863725.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210304/33864338/foto-strakh-i-razrusheniya--posledstviya-zemletryaseniya-v-greece.html

Мощные подземные толчки магнитудой 5,9 потрясли центральную часть Греции в четверг, они ощущались также в соседних Албании, Северной Македонии и Черногории.

Эпицентр находился в районе Фессалии в центральной части страны. После мощного удара в 5,9 баллов, потрясшего страну в 12.16 по местному времени, были зафиксированы еще более 20 афтершоков.

В результате землетрясения было частично разрушено множество зданий, в основном старой постройки. Многие люди, чьи жилища не пострадали, провели ночь на улице, опасаясь повторных толчков. 

Из-за угрозы обрушения в регионе бедствия были закрыты несколько мостов.

Землетрясение в Греции 3 марта 2021 года, люди вышли на улицы, опасаясь находиться внутри зданий
© AP Photo / Vaggelis Kousioras
Землетрясение в Греции: из-под завалов извлечен пострадавший

Сообщений о жертвах, к счастью, не поступало.

В одном из домов города Эласон пожилой мужчина оказался заблокированным из-за обвала стены. Его удалось оперативно спасти, разобрав завалы.

Власти Греции направили в пострадавший регион правительственную комиссию для изучения ситуации на месте и оценки ущерба.

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