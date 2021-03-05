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Фото: Сначала "вакцину", затем "коронавирус" – новые пирожные в пражском кафе

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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (55)
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© REUTERS / David W Cerny
Вот такая она, сладкая "вакцинка"!
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/03/04/33862243.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210305/33862627/photo-pirojnye-virus-vaktsina-cehia-cafe.html

Чешские кондитеры вновь доказали, что они шагают в ногу со временем, пусть оно и стало называться пандемическим.

Четыре с лишним месяца назад они "выбросили на рынок" (а точнее – выставили на прилавки) необычную сласть, повторяющую по форме зловредного патогена.

В Праге - кондитерская премьера, пирожное в форме коронавируса.
© REUTERS / David W Cerny
Фото - Один "ковидлик", пожалуйста: в Чехии кондитеры делают пирожные "на злобу дня"
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Немного шоколадной глазури, горсть ягод малины, белый шоколад - и "просим дамы а панове!".

Впиться зубами и с удовольствием уничтожить опасного врага стало непреодолимым вызовом для пражан и гостей столицы.

Сейчас с бой с коронавирусом вступили вакцины. И тут же появилась новая фишка в русле той же отработанной маркетинговой стратегии.

Почему не предложить клиентам весь комплект: яд и противоядие?

Это уже целое пиршество во время... пандемии.

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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (55)

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