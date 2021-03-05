Фото: Сначала "вакцину", затем "коронавирус" – новые пирожные в пражском кафе

Чешские кондитеры вновь доказали, что они шагают в ногу со временем, пусть оно и стало называться пандемическим.

Четыре с лишним месяца назад они "выбросили на рынок" (а точнее – выставили на прилавки) необычную сласть, повторяющую по форме зловредного патогена.

Немного шоколадной глазури, горсть ягод малины, белый шоколад - и "просим дамы а панове!".

Впиться зубами и с удовольствием уничтожить опасного врага стало непреодолимым вызовом для пражан и гостей столицы.

Сейчас с бой с коронавирусом вступили вакцины. И тут же появилась новая фишка в русле той же отработанной маркетинговой стратегии.

Почему не предложить клиентам весь комплект: яд и противоядие?

Это уже целое пиршество во время... пандемии.

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