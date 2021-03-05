Фото: Сначала "вакцину", затем "коронавирус" – новые пирожные в пражском кафе

Четыре с лишним месяца назад они "выбросили на рынок" (а точнее – выставили на прилавки) необычную сласть, повторяющую по форме зловредного патогена.
Немного шоколадной глазури, горсть ягод малины, белый шоколад - и "просим дамы а панове!".
Впиться зубами и с удовольствием уничтожить опасного врага стало непреодолимым вызовом для пражан и гостей столицы.
Сейчас с бой с коронавирусом вступили вакцины. И тут же появилась новая фишка в русле той же отработанной маркетинговой стратегии.
Почему не предложить клиентам весь комплект: яд и противоядие?
Это уже целое пиршество во время... пандемии.
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