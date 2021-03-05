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Фото с презентации песни Гордиенко Sugar: среди гостей – Тимати, Билан и Джиган

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  • Наталья Гордиенко представила песню Sugar, с которой будет выступать на песенном конкурсе Евровидение-2021. Продюсером певицы выступил российский певец Филипп Киркоров
  • Презентация прошла в Москве, в театре Crave
  • Продюсером певицы выступил российский певец Филипп Киркоров.
  • Презентация песни Гордиенко
  • На презентацию пришли звезды российского шоу-бизнеса
  • Поздравить с презентацией клипа пришел и российский рэп-исполнитель Тимати
  • Презентация песни Гордиенко
  • Среди гостей был замечен и российский певец Дима Билан
  • Певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин на презентации клипа на песню Sugar, с которой участница от Молдовы Наталья Гордиенко будет выступать на песенном конкурсе Евровидение-2021
  • Среди гостей был и певец Давид Манукян (Dava)
  • Рэпер Джиган также пришел на показ
  • Композитор Игорь Крутой на презентации клипа на песню Sugar
  • Дети певца Филиппа Киркорова Алла-Виктория и Мартин и Бедрос Киркоров на презентации клипа на песню Sugar
  • Дизайнеры Александр Сирадекиан с супругой Лизой Шариковой на презентации клипа на песню Sugar
  • Певица Лолита Милявская на презентации клипа на песню Sugar
  • Певец Эмин Агаларов (EMIN) на презентации клипа на песню Sugar
  • Певица Кристина Орбакайте на презентации клипа на песню Sugar, с которой участница от Молдавии Наталья Гордиенко будет выступать на песенном конкурсе Евровидение-2021. Продюсером певицы выступил российский певец Филипп Киркоров.
  • Певица Зара на презентации клипа на песню Sugar, с которой участница от Молдавии Наталья Гордиенко будет выступать на песенном конкурсе Евровидение-2021. Продюсером певицы выступил российский певец Филипп Киркоров.
  • Певица и актриса Анастасия Стоцкая на презентации клипа на песню Sugar, с которой участница от Молдавии Наталья Гордиенко будет выступать на песенном конкурсе Евровидение-2021. Продюсером певицы выступил российский певец Филипп Киркоров.
  • Певица Юлия Савичева на презентации клипа на песню Sugar, с которой участница от Молдавии Наталья Гордиенко будет выступать на песенном конкурсе Евровидение-2021. Продюсером певицы выступил российский певец Филипп Киркоров.
  • Певица Лариса Долина на презентации клипа на песню Sugar, с которой участница от Молдавии Наталья Гордиенко будет выступать на песенном конкурсе Евровидение-2021. Продюсером певицы выступил российский певец Филипп Киркоров.
  • Презентация проекта Сахар Н. Гордиенко
  • Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко на презентации клипа на песню Sugar, с которой участница от Молдавии Наталья Гордиенко будет выступать на песенном конкурсе Евровидение-2021. Продюсером певицы выступил российский певец Филипп Киркоров.
  • Презентация проекта Сахар Н. Гордиенко
  • Певец Николай Басков на презентации клипа на песню Sugar, с которой участница от Молдавии Наталья Гордиенко будет выступать на песенном конкурсе Евровидение-2021. Продюсером певицы выступил российский певец Филипп Киркоров.
  • Филипп Киркоров заявил, что на нынешнем международном музыкальном мероприятии он будет продюсировать только Наталью Гордиенко
  • Наталья обещала зрителям, что сделает все возможное, чтобы выступить на самом высоком уровне в европейском песенном конкурсе
  • Певица Наталья Гордиенко выступает на презентации клипа на песню Sugar, с которой участница выступит от Молдовы на песенном конкурсе Евровидение-2021
  • Гордиенко уже представляла Молдову на Евровидении в 2006 году в Греции, исполнив вместе с Arsenium песню Loca и заняв в итоге 20 место
  • В 2009 году Наталья вновь вышла в финал молдавского отбора на европейский песенный конкурс с песней So alive, но накануне проведения финала сняла заявку из-за проблем в семье
  • В 2020 году Наталья Гордиенко победила в рамках национального этапа отбора для участия в Евровидении-2020. Однако из-за пандемии конкурс не состоялся
© Sputnik / Алексей Майшев
Молдавская певица Наталья Гордиенко представила песню Sugar, с которой будет выступать на песенном конкурсе "Евровидение-2021".
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210305/33870891/photo-s-prezentatsii-pesni-gordienko-ugar-sredi-gostey-timati-bilan-dzhigan.html

Смотрите в фотоленте Sputnik Молдова самые яркие кадры с презентации песни Sugar ("Сахар") молдавской певицы Натальи Гордиенко, продюсером которой на песенном конкурсе "Евровидение-2021" выступил Филипп Киркоров.

Молдавская певица Наталья Гордиенко и российский эстрадный исполнитель и продюсер Филипп Киркоров представили песню Sugar ("Сахар"), с которой наша соотечественница представит республику на международном песенном конкурсе "Евровидение-2021".

Презентация проекта Сахар Н. Гордиенко
© Sputnik / Алексей Майшев
Гордиенко передала Sputnik Молдова привет с презентации песни для "Евровидения"

Наталья Гордиенко передала привет всем своим поклонникам и пообещала, что сделает все возможное, чтобы выступить на самом высоком уровне в европейском песенном конкурсе.

В этом году продюсером Натальи Гордиенко на конкурсе "Евровидение – 2021" стал Филипп Киркоров. Знаменитый российский певец уже заявил, что на нынешнем международном музыкальном мероприятии он будет продюсировать только Гордиенко.

На презентацию пришли звезды российского шоу-бизнеса: Дмитрий Колдун, Тимати, блогер Дава, Анна Плетнева, Лолита Милявская, Согдиана, Лариса Долина, Валерия, Дима Билан, Егор Крид, Игорь Крутой, Иосиф Пригожин, Эмин Агаларов, Кристина Орбакайте, Анастасия Стоцкая, Зара, Юлия Савичева, Татьяна Навка, Евгений Плющенко, Стас Михайлов, а также модельер Валентин Юдашкин.

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Наталья Гордиенко представила песню Sugar, с которой будет выступать на песенном конкурсе Евровидение-2021. Продюсером певицы выступил российский певец Филипп Киркоров
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