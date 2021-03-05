Фото с презентации песни Гордиенко Sugar: среди гостей – Тимати, Билан и Джиган

Смотрите в фотоленте Sputnik Молдова самые яркие кадры с презентации песни Sugar ("Сахар") молдавской певицы Натальи Гордиенко, продюсером которой на песенном конкурсе "Евровидение-2021" выступил Филипп Киркоров.

Молдавская певица Наталья Гордиенко и российский эстрадный исполнитель и продюсер Филипп Киркоров представили песню Sugar ("Сахар"), с которой наша соотечественница представит республику на международном песенном конкурсе "Евровидение-2021".

Наталья Гордиенко передала привет всем своим поклонникам и пообещала, что сделает все возможное, чтобы выступить на самом высоком уровне в европейском песенном конкурсе.

В этом году продюсером Натальи Гордиенко на конкурсе "Евровидение – 2021" стал Филипп Киркоров. Знаменитый российский певец уже заявил, что на нынешнем международном музыкальном мероприятии он будет продюсировать только Гордиенко.

На презентацию пришли звезды российского шоу-бизнеса: Дмитрий Колдун, Тимати, блогер Дава, Анна Плетнева, Лолита Милявская, Согдиана, Лариса Долина, Валерия, Дима Билан, Егор Крид, Игорь Крутой, Иосиф Пригожин, Эмин Агаларов, Кристина Орбакайте, Анастасия Стоцкая, Зара, Юлия Савичева, Татьяна Навка, Евгений Плющенко, Стас Михайлов, а также модельер Валентин Юдашкин.

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