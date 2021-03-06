Граффити против пандемии: в помощниках – Джон Траволта и "Три грации"

Улицы многих городов мира украсили настенные рисунки "на злобу дня".
Красочные и экспрессивные, они сразу привлекают внимание публики.
Жанр один, наполнение разное: призыв, надежда, страшилка, прикол.
Фантазия авторов не знает пределов, а то, что месседж изображений – не местечковый, а трансграничный, общепонятный, глобальный – говорит об одном.
Мы все перед лицом общей угрозы, и справиться с ней сможем только вместе.
При помощи ученых, медиков и других не опускающих руки и не унывающих землян.
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