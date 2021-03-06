08:24 06 Марта 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.15
  • USD17.58
  • RUB0.24
  • RON4.33
  • UAH0.63
Поиск
Фото

Граффити против пандемии: в помощниках – Джон Траволта и "Три грации"

Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус в марте 2021 (76)
29 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© AFP 2020 / Emmanuel Dunand
Изображение в Тель-Авиве: Джон Траволта и Сэмюэль Л. Джексон с термометрами вместо пистолетов.
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/03/05/33883747.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210306/33884488/graffiti-priv-koronavirusa-v-pomoshcnikah-travolta-i-tri-gratii-photo.html

Карантин неизбежно дает выплеск, прекрасно, когда он не агрессивный и разрушительный, а исключительно креативный.

Улицы многих городов мира украсили настенные рисунки "на злобу дня".

Скульптура художника Xu Hongfe Толстые дамы в медицинской маске, Гавана, Куба
© AP Photo / Ramon Espinosa
Cтрит-арт в разгар пандемии: как изменился взгляд художников
21

Красочные и экспрессивные, они сразу привлекают внимание публики.

Жанр один, наполнение разное: призыв, надежда, страшилка, прикол.

Фантазия авторов не знает пределов, а то, что месседж изображений – не местечковый, а трансграничный, общепонятный, глобальный – говорит об одном. 

Мы все перед лицом общей угрозы, и справиться с ней сможем только вместе.

При помощи ученых, медиков и других не опускающих руки и не унывающих землян.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус в марте 2021 (76)

По теме

Видео: Не просто граффити — художник, который преображает Кишинев


Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik


Columnists
Мультимедиа
Наталья Гордиенко представила песню Sugar, с которой будет выступать на песенном конкурсе Евровидение-2021. Продюсером певицы выступил российский певец Филипп Киркоров
Фото с презентации песни Гордиенко Sugar: среди гостей – Тимати, Билан и Джиган
Киркоров спродюсировал песню Гордиенко для Евровидения
Видео: сладкий и яркий – клип Гордиенко для Евровидения представили в Москве
Мэрцишор-2021
Мэрцишор-2021: красивые легенды и традиции


 
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться