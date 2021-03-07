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Фото: Самые яркие кадры прошедшей недели

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© Sputnik / Konstantin Mikhalchevskiy
Участница показа коллекции детской одежды дизайнера Светланы Анохиной в рамках недели моды Crimean Fashion Week.
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210307/33896695.html

Северное полушарие Земли вступило в весну, у наших антиподов, не будем забывать, начинается осенняя пора.

Основная разница – сезонная, в остальном помыслы и проблемы очень схожи.

Граффити на тему коронавируса
© AP Photo / Markus Schreiber
ВОЗ назвала сроки окончания пандемии коронавируса

Отступает ли коронавирус? Какие сюрпризы ждать от природы? Что обещают и что делают политики?

И под этими наслоениями повседневности – экзистенциальный вопрос: что делать, чтобы пандемический год не оказался полностью вычеркнутым из жизни периодом?

Не обходить вниманием маленькие радости, двигаться, творить, улыбаться, – так считают многие жители нашей планеты.

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