Фото: Самые яркие кадры прошедшей недели

Основная разница – сезонная, в остальном помыслы и проблемы очень схожи.
Отступает ли коронавирус? Какие сюрпризы ждать от природы? Что обещают и что делают политики?
И под этими наслоениями повседневности – экзистенциальный вопрос: что делать, чтобы пандемический год не оказался полностью вычеркнутым из жизни периодом?
Не обходить вниманием маленькие радости, двигаться, творить, улыбаться, – так считают многие жители нашей планеты.
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