Фото: Самые яркие кадры прошедшей недели

Северное полушарие Земли вступило в весну, у наших антиподов, не будем забывать, начинается осенняя пора.

Основная разница – сезонная, в остальном помыслы и проблемы очень схожи.

Отступает ли коронавирус? Какие сюрпризы ждать от природы? Что обещают и что делают политики?

И под этими наслоениями повседневности – экзистенциальный вопрос: что делать, чтобы пандемический год не оказался полностью вычеркнутым из жизни периодом?

Не обходить вниманием маленькие радости, двигаться, творить, улыбаться, – так считают многие жители нашей планеты.

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