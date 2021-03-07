Исторический визит папы Римского Франциска в Ирак

Понтифик заявил, что совершает свою первую апостольскую поездку в эту страну в качестве паломника мира и надежды.

По его словам, он воодушевлен "желанием вместе молиться и вместе идти, в том числе с братьями и сестрами других религиозных традиций, под знаком отца Авраама, который объединяет в одну семью мусульман, евреев и христиан".

В то же время папа Римский Франциск выступил с суровым осуждением терроризма и насилия.

Власти Ирака объявили 6 марта национальным Днем терпимости и сосуществования на фоне встречи папы Римского Франциска и духовного лидера иракских шиитов аятоллы Али ас-Систани. Об этом сообщил премьер-министр Ирака Мустафа Казими.

Сегодня понтифик встретился с лидерами Иракского Курдистана.

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