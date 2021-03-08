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Фото: Красота как безумие: на что шли дамы, чтобы стать прекрасней

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Девушка во время удаления веснушек в Венгрии.
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/03/05/33876110.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210308/33876265/Foto-Krasota-kak-bezumiye-na-chto-shli-damy-chtoby-stat-prekrasney.html

Смотрите в фотоленте Sputnik, что предусматривали эстетические стандарты в недалеком прошлом и что означает фраза "красота требует жертв".

Ирина Шейк на вечеринке Sports Illustrated в Нью-Йорке.
© AP Photo / Peter Kramer
Королева красоты. Супермодели Ирине Шейк – 35 лет
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"Уважаемые дамы, наш салон красоты начинает работу. К вашим услугам: глажка волос утюгом, каучуковая маска для удаления морщин, шлем для завивки, чернение зубов, ленточные черви для похудения и супермодный корсет!" - примерно так могло выглядеть рекламное объявление спа-салона в прошлом веке. 

Звучит ужасающе, но все это - быль! Свидетельство - эта фотолента. Что-то из прошлого претерпело изменения и используется женщинами и сегодня - например завивка. А что-то вызывает оторопь - вроде использования гельминтов для похудения или бинтования ног, чтобы размер обуви был как у Дюймовочки.

Эти снимки - явное доказательство, что красота не обходится без жертв.

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