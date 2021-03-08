Фото: Красота как безумие: на что шли дамы, чтобы стать прекрасней

Смотрите в фотоленте Sputnik, что предусматривали эстетические стандарты в недалеком прошлом и что означает фраза "красота требует жертв".

"Уважаемые дамы, наш салон красоты начинает работу. К вашим услугам: глажка волос утюгом, каучуковая маска для удаления морщин, шлем для завивки, чернение зубов, ленточные черви для похудения и супермодный корсет!" - примерно так могло выглядеть рекламное объявление спа-салона в прошлом веке.

Звучит ужасающе, но все это - быль! Свидетельство - эта фотолента. Что-то из прошлого претерпело изменения и используется женщинами и сегодня - например завивка. А что-то вызывает оторопь - вроде использования гельминтов для похудения или бинтования ног, чтобы размер обуви был как у Дюймовочки.

Эти снимки - явное доказательство, что красота не обходится без жертв.

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