08:06 08 Марта 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.15
  • USD17.58
  • RUB0.24
  • RON4.33
  • UAH0.63
Поиск
Фото

Как менялись идеалы красоты на протяжении века: фото самых роскошных женщин

Получить короткую ссылку
117 0 0
Новости
Все новости
Все новости
  • Американская актриса Кэтрин Хепберн
  • Портрет Одри Хепберн
  • Австралийская супермодель Эль Макферсон демонстрирует творение Todd Oldham во время модного показа в Нью-Йорке
  • Британка Кейт Мосс в 1990-х и 2000-х годах считалась самой высокооплачиваемой моделью.
© Photo : Public domain
Идеал женской красоты "Девушки Гибсона", созданный американским иллюстратором Чарльзом Дана Гибсоном.
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210308/33888934/kak-menyalis-idealy-krasoty-na-protyazhenii-veka-foto-samykh-roskoshnykh-zhenschin.html

Мода – явление капризное, причудливое и, зачастую, ходящее кругами по ею уже протоптанным стежкам-дорожкам.

На какой-то период становится ужасно раскрученным типаж "вамп", затем все от ума от образа "девчонки-сорванца", через некоторое время наступает очередь "томной загадочности"...

Русская амазонка.
Facebook / ТОК
Видео: Красота – убойная сила, или девушка вне шаблонов

И так далее, и опять по кругу.

А с "неформатной" красотой что делать? Подгонять под стандарт или подчеркнуть ее, всеобщему поветрию вопреки?

Каждая женщина решает этот вопрос по-своему. А каждый мужчина – оценивает с собственной точки зрения. И многим это удается сделать незамыленным взглядом, широко открытыми и восхищенными глазами.

Увидеть не "образчик", а "штучное произведение".

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

В такой купальник для конкурса красоты еще никто не облачался - фото


Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik


Columnists
Мультимедиа
Изображение в Тель-Авиве: Джон Траволта и Сэмюэль Л. Джексон с термометрами вместо пистолетов.
Граффити против пандемии: в помощниках – Джон Траволта и "Три грации"
Цветочный бум в Кишиневе: мужчины готовятся к 8 марта
Цветочный бум в Кишиневе: мужчины готовятся к 8 марта
МОЛДОВА И COVID-19: ГОД СПУСТЯ
Молдова и COVID-19: как в стране пережили год пандемии


 
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться