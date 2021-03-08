Как менялись идеалы красоты на протяжении века: фото самых роскошных женщин

Мода – явление капризное, причудливое и, зачастую, ходящее кругами по ею уже протоптанным стежкам-дорожкам.

На какой-то период становится ужасно раскрученным типаж "вамп", затем все от ума от образа "девчонки-сорванца", через некоторое время наступает очередь "томной загадочности"...

И так далее, и опять по кругу.

А с "неформатной" красотой что делать? Подгонять под стандарт или подчеркнуть ее, всеобщему поветрию вопреки?

Каждая женщина решает этот вопрос по-своему. А каждый мужчина – оценивает с собственной точки зрения. И многим это удается сделать незамыленным взглядом, широко открытыми и восхищенными глазами.

Увидеть не "образчик", а "штучное произведение".

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova