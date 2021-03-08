Как менялись идеалы красоты на протяжении века: фото самых роскошных женщин

На какой-то период становится ужасно раскрученным типаж "вамп", затем все от ума от образа "девчонки-сорванца", через некоторое время наступает очередь "томной загадочности"...
И так далее, и опять по кругу.
А с "неформатной" красотой что делать? Подгонять под стандарт или подчеркнуть ее, всеобщему поветрию вопреки?
Каждая женщина решает этот вопрос по-своему. А каждый мужчина – оценивает с собственной точки зрения. И многим это удается сделать незамыленным взглядом, широко открытыми и восхищенными глазами.
Увидеть не "образчик", а "штучное произведение".
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