Фото: Кишиневский троллейбус: взгляд из прошлого

Известно ли вам, когда в Кишиневе запустили первый вид общественного транспорта? В далеком 1889 году. Власти города подписали договор с компанией из Бельгии, и в результате в Бессарабию было доставлено несколько трамваев. Позже их сменили троллейбусы.

Первые трамваи были на конной тяге, они пользовались популярностью среди школьников, студентов и горожан со скромными доходами. В 1913 году от трамвая, запряженного животными, отказались в пользу машин с электроприводом.

А 12 октября 1949 года на главной артерии города (сейчас это проспект Штефана чел Маре) были пущены в рейс первые шесть троллейбусов модели МТБ-82. Они ходили по следующему маршруту: улица Госпитальная (нынешняя Тома Чорбэ) - улица Свечная (нынешний проспект Гагарина). На линии протяженностью 6 километров было 6 троллейбусов этой модели (московского производства), грузоподъемностью 60 пассажиров каждый. Ежедневно они перевозили около 24 тысяч пассажиров. Уже за год количество этих автомобилей увеличилось вдвое, протяженность линии также выросла - до 8,8 километра.

Какие внешние изменения претерпели кишиневские троллейбусы - в нашей фотоленте.

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