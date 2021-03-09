Фото: Кукольный домик: знаменитости и их Barbie-двойники

9 Марта 1959 года в Нью-Йорке на ярмарке игрушек была представлена новая кукла по имени Барби. С тех пор началось ее триумфальное шествие по миру.

Сначала кукла примерила на себя множество профессий (от учительницы до космонавта), а потом начали появляться и звездные двойники Барби.

За долгие годы существования куклы многие из знаменитостей становились прототипами для таких "копий". Такие экземпляры особо ценятся среди коллекционеров.

В ленте представлены куклы Одри Хепберн, Принц Уильям и Кейт Миддлтон, Шер, Хиллари Клинтон, Хайди Клум, Мерлин Монро, Зендая, Элизабет Тейлор, Элвис Пресли и другие.

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