23:24 09 Марта 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.99
  • USD17.59
  • RUB0.24
  • RON4.30
  • UAH0.63
Поиск
Фото

Фото: Кукольный домик: знаменитости и их Barbie-двойники

Получить короткую ссылку
8 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© AFP 2020 / Mattel 2012 / Paul Jordan
Куклы Барби и Кен, одетые как принц Уильям и Кейт Миддлтон в день свадьбы.
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/03/09/33918454.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210309/33919527/Foto-Kukolnyy-domik-znamenitosti-ikh-Barbi-dvoyniki.html

9 Марта 1959 года в Нью-Йорке на ярмарке игрушек была представлена новая кукла по имени Барби. С тех пор началось ее триумфальное шествие по миру.

Младенец
© CC0 / Pixabay / Cimabue
Детям не игрушка: когда куклы и машинки опасны
Сначала кукла примерила на себя множество профессий (от учительницы до космонавта), а потом начали появляться и звездные двойники Барби.

За долгие годы существования куклы многие из знаменитостей становились прототипами для таких "копий". Такие экземпляры особо ценятся среди коллекционеров.

В ленте представлены куклы Одри Хепберн, Принц Уильям и Кейт Миддлтон, Шер, Хиллари Клинтон, Хайди Клум, Мерлин Монро, Зендая, Элизабет Тейлор, Элвис Пресли и другие.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova



Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik


Columnists
Мультимедиа
Evolutia troleibuselor
Фото: Кишиневский троллейбус: взгляд из прошлого
8:6 в пользу экологии: товарищеский матч на Байкале завершился победой хоккейных звёзд
Видео: "легенды" на льду Байкала – хоккейные звезды сыграли матч на великом озере
МОЛДОВА И COVID-19: ГОД СПУСТЯ
Молдова и COVID-19: как в стране пережили год пандемии


 
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться