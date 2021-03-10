Фото: в Белом море открылась фантастическая подледная выставка

За Полярным кругом действует первая в мире подледная выставка, но непростая: это экспозиция для смелых.

Первая в мире галерея искусств подо льдом открылась для посетителей в конце февраля 2021 года за Полярным кругом в Белом море в заливе Нильмогуба. На ней представлены фотографии с проекта "Пока не растаял лед" фотографа Виктора Лягушкина.

© Sputnik / Kirill Shipitsin Ледовая фантасмагория Байкала 11

Выставка стала частью большого проекта по документированию животных Белого моря. Своими работами автор пытается привлечь внимание к таянию ледников и изменению климата.

Кроме фотографий посетителям предлагаются биоморфные скульптуры, инсталляции и работы маслом питерского художника Дениса Лотарева, объединенные в единую экспозицию под названием "Глубокая заморозка".

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