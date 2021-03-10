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Фото: в Белом море открылась фантастическая подледная выставка

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В экспозиции — работы фотографа National Geographic Виктора Лягушкина.
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/03/09/33923305.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210310/33924192/Foto-v-belom-more-otkrylas-pervaya-v-mire-podlednaya-vystavka.html

За Полярным кругом действует первая в мире подледная выставка, но непростая: это экспозиция для смелых.

Первая в мире галерея искусств подо льдом открылась для посетителей в конце февраля 2021 года за Полярным кругом в Белом море в заливе Нильмогуба. На ней представлены фотографии с проекта "Пока не растаял лед"  фотографа Виктора Лягушкина.

Сюрреалистическая инсталляция на глади Байкала.
© Sputnik / Kirill Shipitsin
Ледовая фантасмагория Байкала
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Выставка стала частью большого проекта по документированию животных Белого моря. Своими работами автор пытается привлечь внимание к таянию ледников и изменению климата.

Кроме фотографий посетителям предлагаются биоморфные скульптуры, инсталляции и работы маслом питерского художника Дениса Лотарева, объединенные в единую экспозицию под названием "Глубокая заморозка".

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