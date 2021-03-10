Фото: насилие против насилия – в Греции не утихают акции протеста

Начиналось все как мирный протест против злоупотребления властью полицейскими, но потом ситуация стремительно переросла в хаос и анархию.

Третий день на улицах Афин не утихают протесты. Массовые беспорядки произошли в районе Неа Смирни, где греческая полиция применила водометы и слезоточивый газ для разгона митинга против полицейского насилия.

Во время демонстрации 7 марта полицейские, по мнению митингующих, жестоко избили дубинками молодого человека. В поддержку пострадавшего выступили неравнодушные жители Афин. Они вышли на улицы с мирной акцией протеста против полицейского произвола. Всего по призыву различных организаций, ассоциаций и союзов, на афинской площади Неа Смирни собрались от пяти до десяти тысяч человек.

Однако не все демонстранты были настроены мирно. СМИ сообщают, что во время шествия группа из 400 человек с "коктейлями Молотова", сигнальными ракетами, дымовыми шашками, палками, прутьями и другими предметами напала на полицейских. Полиция в ответ использовала химикаты, слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты.

В беспорядках пострадали 10 сотрудников полиции, трое из которых попали в больницу. Одиннадцать наиболее радикально настроенных митингующих были задержаны. Зарегистрировано повреждение 10 автомобилей.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в связи с массовыми беспорядками в Неа Смирни в телеобращении призвал прекратить насилие на улицах и заявил, что не позволит никому разделить общество.

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