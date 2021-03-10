20:32 10 Марта 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.95
  • USD17.60
  • RUB0.24
  • RON4.29
  • UAH0.64
Поиск
Фото

Фото: насилие против насилия – в Греции не утихают акции протеста

Получить короткую ссылку
2 0 0
Новости
Все новости
Все новости
  • Полицейский, раненый во время беспорядков в Афинах
  • Полицейские на мотоциклах окружают раненого товарища во время демонстрации в Афинах
© REUTERS / Alkis Konstantinidis
Массовые беспорядки произошли в районе Неа Смирни, где греческая полиция применила водометы и слезоточивый газ для разгона митинга против полицейского насилия.
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/03/0a/33932786.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210310/33933117/foto-nasilie-protiv-nasiliya-v-greece-ne-utikhayut-aktsii-protesta.html

Начиналось все как мирный протест против злоупотребления властью полицейскими, но потом ситуация стремительно переросла в хаос и анархию.

Третий день на улицах Афин не утихают протесты. Массовые беспорядки произошли в районе Неа Смирни, где греческая полиция применила водометы и слезоточивый газ для разгона митинга против полицейского насилия.

Во время демонстрации 7 марта полицейские, по мнению митингующих, жестоко избили дубинками молодого человека. В поддержку пострадавшего выступили неравнодушные жители Афин. Они вышли на улицы с мирной акцией протеста против полицейского произвола. Всего по призыву различных организаций, ассоциаций и союзов, на афинской площади Неа Смирни собрались от пяти до десяти тысяч человек.

Испания протестует после ареста рэпера Пабло Аселя
© Ruptly
Руки прочь от рэпера – Испания протестует после ареста Пабло Аселя

Однако не все демонстранты были настроены мирно. СМИ сообщают, что во время шествия группа из 400 человек с "коктейлями Молотова", сигнальными ракетами, дымовыми шашками, палками, прутьями и другими предметами напала на полицейских. Полиция в ответ использовала химикаты, слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты.

В беспорядках пострадали 10 сотрудников полиции, трое из которых попали в больницу. Одиннадцать наиболее радикально настроенных митингующих были задержаны. Зарегистрировано повреждение 10 автомобилей.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в связи с массовыми беспорядками в Неа Смирни в телеобращении призвал прекратить насилие на улицах и заявил, что не позволит никому разделить общество.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova



Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik


Columnists
Мультимедиа
Фото: насилие против насилия – в Греции не утихают акции протеста
France: Fire destroys servers at OVHClouds data centre in Strasbourg
Видео: пожар в дата-центре уничтожил 25 серверов европейских сайтов
МОЛДОВА И COVID-19: ГОД СПУСТЯ
Молдова и COVID-19: как в стране пережили год пандемии


 
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться