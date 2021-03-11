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Фото: звуки издалека - ретро-взгляд на средства связи

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Девушка во время разговора по телефону, 1905 год
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210311/33934075/Foto-zvuki-izdaleka---retro-vzglyad-na-sredstva-svyazi.html

Старые телефоны были далеки от совершенства, но тем интересней заглянуть в прошлое из XXI века смартфонов и интернета.

"Ватсон, говорит Белл! Если вы меня слышите, то подойдите к окну и помашите шляпой". 145 лет назад прозвучала эта фраза - но не просто так, а по телефону. Александр Грехем Белл прославился на весь мир как изобретатель этого волшебного устройства. 

Смартфон
© Sputnik / Владимир Астапкович
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А уже годом позже появилась и первая в мире телефонная линия, она связала канцелярию американского бизнесмена Уильдаса в Бостоне с его квартирой. Еще через год первая телефонная станция была установлена в Hью-Хейвене.

Радиус действия первого телефона не превышал 250 метров, да и кричать приходилось чуть ли не во весь голос, чтобы тебя услышали на том конце провода. 

Но по сей день ретро-снимки, на которых есть старые телефоны, мы просматриваем с интересом и небольшой ностальгией. 

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