Фото: звуки издалека - ретро-взгляд на средства связи

Старые телефоны были далеки от совершенства, но тем интересней заглянуть в прошлое из XXI века смартфонов и интернета.

"Ватсон, говорит Белл! Если вы меня слышите, то подойдите к окну и помашите шляпой". 145 лет назад прозвучала эта фраза - но не просто так, а по телефону. Александр Грехем Белл прославился на весь мир как изобретатель этого волшебного устройства.

А уже годом позже появилась и первая в мире телефонная линия, она связала канцелярию американского бизнесмена Уильдаса в Бостоне с его квартирой. Еще через год первая телефонная станция была установлена в Hью-Хейвене.

Радиус действия первого телефона не превышал 250 метров, да и кричать приходилось чуть ли не во весь голос, чтобы тебя услышали на том конце провода.

Но по сей день ретро-снимки, на которых есть старые телефоны, мы просматриваем с интересом и небольшой ностальгией.

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