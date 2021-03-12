Фото: жизнь в "красной зоне" – подведены итоги конкурса NPA. Overcoming COVID

В категории "Лучшая фотография" победителем был назван фотожурналист МИА "Россия сегодня" (Sputnik) Илья Питалев с фотографией "Причастие".
По словам Питалева, постепенно на первый план вышел интерес к работе медиков, их взаимоотношениям с пациентами. Так родилась целая серия фоторабот о работниках "красных зон" больниц и госпиталей, получившая название "Противостояние".
Премия – не только приятная новость о высокой оценке работы фотографа, но и повод стремиться к большим успехам в профессии.
"Когда выбирают твою работу, это очень много значит для фотографа и мотивирует двигаться вперед", – отметил Питалев.
Он не только стал лауреатом в номинации "Лучшая фотография", но также получил специальный приз "Особое мнение", учрежденный министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, за серию "Противостояние".
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