Фото: жизнь в "красной зоне" – подведены итоги конкурса NPA. Overcoming COVID

В день годовщины объявления COVID-19 пандемией были определены победители международного конкурса для фотожурналистов News Photo Awards. Overcoming COVID.

В категории "Лучшая фотография" победителем был назван фотожурналист МИА "Россия сегодня" (Sputnik) Илья Питалев с фотографией "Причастие".

Рассказывая о создании фотографии, Питалев вспоминает: "Был карантин, я искал тему для съемки о ковиде и наткнулся на информацию о специально созданном отряде священников, которые навещают свою паству в их домах. Мне удалось договориться с одним из них, и эта фотография была сделана как раз во время посещения прихожанки отцом Иоанном – настоятелем храма при Боткинской больнице."

По словам Питалева, постепенно на первый план вышел интерес к работе медиков, их взаимоотношениям с пациентами. Так родилась целая серия фоторабот о работниках "красных зон" больниц и госпиталей, получившая название "Противостояние".

Премия – не только приятная новость о высокой оценке работы фотографа, но и повод стремиться к большим успехам в профессии.

"Когда выбирают твою работу, это очень много значит для фотографа и мотивирует двигаться вперед", – отметил Питалев.

Он не только стал лауреатом в номинации "Лучшая фотография", но также получил специальный приз "Особое мнение", учрежденный министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, за серию "Противостояние".

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