16:36 12 Марта 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.20
  • USD17.72
  • RUB0.24
  • RON4.34
  • UAH0.64
Поиск
Фото

Фото: жизнь в "красной зоне" – подведены итоги конкурса NPA. Overcoming COVID

Получить короткую ссылку
2310
Новости
Все новости
Все новости
© Sputnik / Ilya Pitalev
Фотография The Sacrament (Причастие), победившая в категории "Лучшая фотография" на конкурсе News Photo Awards. На фото священник отец Иоанн посещает Анну Одинокову, инфицированную COVID-19.
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/03/0c/33956912.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210312/33957627/foto-zhizn-v-krasnoy-zone-podvedeny-itogi-konkursa-npa-overcoming-covid.html

В день годовщины объявления COVID-19 пандемией были определены победители международного конкурса для фотожурналистов News Photo Awards. Overcoming COVID.

В категории "Лучшая фотография" победителем был назван фотожурналист МИА "Россия сегодня" (Sputnik) Илья Питалев с фотографией "Причастие".

Изображение в Тель-Авиве: Джон Траволта и Сэмюэль Л. Джексон с термометрами вместо пистолетов.
© AFP 2020 / Emmanuel Dunand
Граффити против пандемии: в помощниках – Джон Траволта и "Три грации"
11
Рассказывая о создании фотографии, Питалев вспоминает: "Был карантин, я искал тему для съемки о ковиде и наткнулся на информацию о специально созданном отряде священников, которые навещают свою паству в их домах. Мне удалось договориться с одним из них, и эта фотография была сделана как раз во время посещения прихожанки отцом Иоанном – настоятелем храма при Боткинской больнице."

По словам Питалева, постепенно на первый план вышел интерес к работе медиков, их взаимоотношениям с пациентами. Так родилась целая серия фоторабот о работниках "красных зон" больниц и госпиталей, получившая название "Противостояние".

Премия – не только приятная новость о высокой оценке работы фотографа, но и повод стремиться к большим успехам в профессии.

"Когда выбирают твою работу, это очень много значит для фотографа и мотивирует двигаться вперед", – отметил Питалев.

Он не только стал лауреатом в номинации "Лучшая фотография", но также получил специальный приз "Особое мнение", учрежденный министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, за серию "Противостояние".

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova



Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik


Columnists
Мультимедиа
Фото: жизнь в "красной зоне" – подведены итоги конкурса NPA. Overcoming COVID
Проверка боеготовности: учения экипажей бомбардировщиков Ту 160 на авиабазе Энгельс
Видео: к бою готовы – экипажи Ту-160 провели учения на авиабазе Энгельс
Сколько автомобилей зарегистрировано в Молдове
У кого в Молдове больше всего машин


 
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться