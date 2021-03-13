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Фото: Победители конкурса World Nature Photography Awards 2020

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Снимок The World Is Going Upside Down канадского фотографа Thomas Vijayan, занявший первое место в категории Animals in their habitat и ставший победителем конкурса World Nature Photography Awards 2020.
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/03/0b/33948946.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210313/33949831/Foto-Pobediteli-konkursa-World-Nature-Photography-Awards-2020.html

"Мир перевернулся с ног на голову" (The World Is Going Upside Down) - так озаглавлена фотография-победитель международного конкурса.

Ежегодно World Nature Photography Awards чествуют лучших фотографов-натуралистов мира, одновременно демонстрируя красоту природы широкой аудитории. В 2021 году устроители конкурса планируют сажать по одному дереву для каждого из участников.

В конкурсе - 13 категорий, от пейзажной фотографии до животных в их среде обитания до фотожурналистики и взаимодействия человека с природой. 

Как отмечают организаторы, минувший 2020-й был трудным годом для многих, но ничто не могло воспрепятствовать желанию человека восхищаться красотой окружающего нас мира природы.

Фотошедевры - в нашей подборке. 

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