Фото: Победители конкурса World Nature Photography Awards 2020

Ежегодно World Nature Photography Awards чествуют лучших фотографов-натуралистов мира, одновременно демонстрируя красоту природы широкой аудитории. В 2021 году устроители конкурса планируют сажать по одному дереву для каждого из участников.
В конкурсе - 13 категорий, от пейзажной фотографии до животных в их среде обитания до фотожурналистики и взаимодействия человека с природой.
Как отмечают организаторы, минувший 2020-й был трудным годом для многих, но ничто не могло воспрепятствовать желанию человека восхищаться красотой окружающего нас мира природы.
Фотошедевры - в нашей подборке.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>