Фото: как прошел Национальный день слона в Таиланде

В Таиланде отметили традиционный Национальный день слона, призванный не только развлечь людей, но и напомнить о проблеме исчезновения этих уникальных животных.

Национальный день слона отмечается в Таиланде ежегодно 13 марта начиная с 1998 года. Именно в этот день Королевский лесной департамент провозгласил белого слона национальным животным государства.

Праздник организуют на специальной площадке примерно в 80 километрах от столицы Таиланда Бангкока. Прийти пообщаться со слонами может любой желающий – вход совершенно свободный.

Хозяева слонов ярко наряжают к празднику своих подопечных. Ведь им придется пройти в "слоновьем параде" и показать себя публике во всей красе.

А кульминацией праздника становится, конечно же, угощение. Угощение для слонов. Лакомства для них организаторы готовят поистине в "слоновьих" количествах.

Но не стоит забывать, что праздник был создан также для того, чтобы обратить внимание на проблему исчезновения слонов. За последние 100 лет их численность в мире катастрофически сократилась, составив около 3500 голов - живущих в основном в неволе.

Оцените в нашей фотоленте красочный парад величественных животных.

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