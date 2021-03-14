Фото: от страшного до смешного – самые яркие кадры минувшей недели

Снова протесты и снова пандемия... Но есть кое-что еще, чем запомнилась минувшая семидневка во всем мире.

Прошедшая неделя начиналась с праздника. Но для кого-то Международный женский день – причина радоваться наступившей весне, а для кого-то – повод заявить о своих правах и высказать все, что наболело.

Поэтому фотографии счастливых улыбок восьмого марта всегда соседствуют со снимками возмущенных людей, вышедших на протесты.

И хотя в этом году из-за пандемии большая часть запланированных митингов и шествий не состоялась, многим все-таки удалось пройтись с лозунгами по улицам и площадям городов.

Смотрите в фотоленте Sputnik чем еще запомнилась прошедшая неделя.

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