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Фото: от страшного до смешного – самые яркие кадры минувшей недели

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© REUTERS / Eric Gaillard
Люди в защитных масках проходят мимо магазина нижнего белья во время карантина в Ницце, Франция
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/03/0d/33970437.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210314/33972003/foto-ot-strashnogo-do-smeshnogo-samye-yarkie-kadry-minuvshey-nedeli.html

Снова протесты и снова пандемия... Но есть кое-что еще, чем запомнилась минувшая семидневка во всем мире.

Прошедшая неделя начиналась с праздника. Но для кого-то Международный женский день – причина радоваться наступившей весне, а для кого-то – повод заявить о своих правах и высказать все, что наболело.

© Sputnik / Ilya Pitalev
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Поэтому фотографии счастливых улыбок восьмого марта всегда соседствуют со снимками возмущенных людей, вышедших на протесты.

И хотя в этом году из-за пандемии большая часть запланированных митингов и шествий не состоялась, многим все-таки удалось пройтись с лозунгами по улицам и площадям городов.

Смотрите в фотоленте Sputnik чем еще запомнилась прошедшая неделя.

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