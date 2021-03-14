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Фото: горячий конкурс в морозной Сибири – турнир бодибилдеров в Новосибирске

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© Sputnik / Aleksander Kryazhev
Спортсмены во время выступления в номинации "Фит-модель".
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/03/0e/33979024.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210314/33979743/sorevnovaniya-bodibilderov-v-novosibirske.html

В Новосибирске прошел городской Кубок по бодибилдингу. Жюри наградило почетными призами самых эффектных и профессиональных.

Несмотря на то, что на улице снег и мороз, в одном из ДК Новосибирска спортсмены-бодибилдеры смело щеголяют в купальниках и плавках. Здесь прошло яркое фитнес-событие – Кубок города по бодибилдингу.

© Sputnik / Maksim Bogodviv
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В турнире участвовали не только новосибирцы, но и спортсмены из других регионов. Женщины и мужчины соревновались в 12 категориях и номинациях, таких как фитнес-бикини, бодифитнес, бодибилдинг, как классический, так пляжный.

А перед тем как выйти на сцену спортсмены серьезно готовились к выступлению за кулисами. Приготовления не шуточные: нужно нанести на тело специальную краску, да и мышцы разогреть.

Смотрите в фотоленте Sputnik самые яркие кадры подготовки и выступления спортсменов.

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