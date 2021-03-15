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Фото: провожали Масленицу – сожгли целый замок

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© Sputnik / Vladimir Astapkovich
Сожжение арт-объекта художника Николая Полисского на праздновании Масленицы в арт-парке "Никола-Ленивец" Калужской области.
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/03/0e/33980964.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210315/33981578/foto-provozhali-maslenitsu-sozhgli-tselyy-zamok.html

Масленица – это всенародно любимый праздник проводов зимы и встречи весны, с которым связан обычай печь блины.

Масленичная неделя всегда полна веселья и шуток. Ведь после нее наступают дни, когда думать принято в основном о духовном совершенствовании. Да и наесться вдоволь блинов тем, кто соблюдает пост уже не получится.

Поэтому Масленицу отмечают весело и с размахом. А в последний день празднования Масленицу провожают: делают чучело, которое символически сжигают в знак обновления.

Но не все хотят довольствоваться только маленьким соломенным чучелом. Например, в калужском арт-парке "Никола-Ленивец" специально к празднику построили из лозняка гигантский 24-метровый замок "корона-людоеда". Как и положено, в конце праздника "корону" сожгли, при этом символически приурочив данное действо к борьбе с пандемией. 

Смотрите в фотоленте Sputnik как праздновали и провожали Масленицу в этом году.

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