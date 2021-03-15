Фото: провожали Масленицу – сожгли целый замок

Масленица – это всенародно любимый праздник проводов зимы и встречи весны, с которым связан обычай печь блины.

Масленичная неделя всегда полна веселья и шуток. Ведь после нее наступают дни, когда думать принято в основном о духовном совершенствовании. Да и наесться вдоволь блинов тем, кто соблюдает пост уже не получится.

Поэтому Масленицу отмечают весело и с размахом. А в последний день празднования Масленицу провожают: делают чучело, которое символически сжигают в знак обновления.

Но не все хотят довольствоваться только маленьким соломенным чучелом. Например, в калужском арт-парке "Никола-Ленивец" специально к празднику построили из лозняка гигантский 24-метровый замок "корона-людоеда". Как и положено, в конце праздника "корону" сожгли, при этом символически приурочив данное действо к борьбе с пандемией.

Смотрите в фотоленте Sputnik как праздновали и провожали Масленицу в этом году.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova