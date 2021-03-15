Фото: мощная и смертельно опасная – Китай накрыла сильнейшая песчаная буря

Крупнейшая за последние несколько лет песчано-пылевая буря пришла в Китай из пустыни Гоби в Монголии.
Ненастье окрасило небо Пекина в неестественные желто-серые тона и привело к резкому ухудшению показателей качества воздуха.
Обычные маски, к которым уже все так привыкли в этой ситуации не спасают, жителям города приходится искать более надежные средства.
В Пекине власти объявили желтый код метеоопасности и рекомендовали оставаться дома. Но не всех пекинцев это остановило: на дорогам многокилометровые пробки, да и повседневные заботы никто откладывать не собирается, что уж говорить о давно намеченных на это время мероприятиях. Свадьбе, например.
Но, насколько серьезна ситуация говорит хотя бы тот факт, что в районах, где буря наиболее сильна, уже есть сообщения о погибших и пропавших без вести.
Смотрите в фотоленте Sputnik как жители Пекина переживают сильнейшую за многие годы песчаную бурю.
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