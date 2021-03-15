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Фото: мощная и смертельно опасная – Китай накрыла сильнейшая песчаная буря

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© AFP 2020 / Noel Celis
Девушка во время песчаной бури в Пекине.
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/03/0f/33992260.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210315/33992890/foto-smertelno-opasno-china-nakryla-peschanaya-burya.html

Песчаная буря, пришедшая в Китай настолько сильна, что уже есть сообщения о погибших и пропавших без вести.

Крупнейшая за последние несколько лет песчано-пылевая буря пришла в Китай из пустыни Гоби в Монголии.

Ненастье окрасило небо Пекина в неестественные желто-серые тона и привело к резкому ухудшению показателей качества воздуха.

Извержение вулкана Этна на Сицилии, 23 февраля 2021 года
© AP Photo / Salvatore Allegra
Этна забросала пеплом близлежащие деревни

Обычные маски, к которым уже все так привыкли в этой ситуации не спасают, жителям города приходится искать более надежные средства.

В Пекине власти объявили желтый код метеоопасности и рекомендовали оставаться дома. Но не всех пекинцев это остановило: на дорогам многокилометровые пробки, да и повседневные заботы никто откладывать не собирается, что уж говорить о давно намеченных на это время мероприятиях. Свадьбе, например.

Но, насколько серьезна ситуация говорит хотя бы тот факт, что в районах, где буря наиболее сильна, уже есть сообщения о погибших и пропавших без вести. 

Смотрите в фотоленте Sputnik как жители Пекина переживают сильнейшую за многие годы песчаную бурю.

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