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Фото: запчасти для "терминаторов" – как создают человекоподобных роботов

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© REUTERS / Yuri Maltsev
Разработчики утверждают, что с помощью их технологий можно будет создать дроида с внешностью любого человека, независимо от пола, возраста и национальности. Кого-то эта модель напоминает...
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210316/34001004/foto-zapchasti-dlya-terminatorov-kak-sozdayut-chelovekopodobnykh-robotov.html

Специалисты российской компании "Промобот" во Владивостоке научились создавать искусственные кожу и волосы для роботов.

Лаборатория во Владивостоке – уже второй офис компании "Промобот" в России, и четвертый — в мире. Дальневосточное подразделение сфокусировано на разработках для человекоподобных роботов искусственной кожи и создании 3D-моделей андроидов для дальнейшего производства.

Логотип Walt Disney Company
© Video : Ruptly / AP / HBOMAX.com / Disney / Daniel @kd97__
Видео — Инженеры Disney создали робота с человеческим взглядом

Глава владивостокской лаборатории – Петр Чегодаев – скульптор и дизайнер, известный участием в создании спецэффектов для российских блокбастеров, таких как "Экипаж" и "Время первых".

Промоботов создают для используования в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, заменяя или дополняя людей-сотрудников. Роботы компании уже работают в музеях, аэропортах и других местах. 

Смотрите в фотоленте Sputnik, каких успехов добились создатели роботов. Предупреждаем: все очень реалистично!

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