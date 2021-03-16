Фото: запчасти для "терминаторов" – как создают человекоподобных роботов

Специалисты российской компании "Промобот" во Владивостоке научились создавать искусственные кожу и волосы для роботов.

Лаборатория во Владивостоке – уже второй офис компании "Промобот" в России, и четвертый — в мире. Дальневосточное подразделение сфокусировано на разработках для человекоподобных роботов искусственной кожи и создании 3D-моделей андроидов для дальнейшего производства.

Глава владивостокской лаборатории – Петр Чегодаев – скульптор и дизайнер, известный участием в создании спецэффектов для российских блокбастеров, таких как "Экипаж" и "Время первых".

Промоботов создают для используования в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, заменяя или дополняя людей-сотрудников. Роботы компании уже работают в музеях, аэропортах и других местах.

Смотрите в фотоленте Sputnik, каких успехов добились создатели роботов. Предупреждаем: все очень реалистично!

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